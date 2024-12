Dakar accueille la 3ᵉ édition du Salon du livre féminin

Dakar célèbre la 3ᵉ édition du Salon du livre féminin, un événement phare pour promouvoir les autrices et débattre de thèmes universels comme l’exil et l’identité. Avec la Côte d’Ivoire comme invitée d’honneur, la littérature africaine s’affirme dans toute sa diversité et son engagement.

Du 20 au 22 décembre 2024, Dakar s’illumine au rythme des pages et des plumes féminines. Entre célébration de la littérature et plaidoyer pour une société plus inclusive, la 3ᵉ édition du Salon du livre féminin promet un rendez-vous captivant pour les passionnés de culture.

La voix des femmes à l’honneur

Depuis sa création, le Salon du livre féminin de Dakar se veut un espace unique pour donner la parole aux femmes. À l’origine de cette initiative, Amina Seck et son collectif Les Cultur’Elles travaillent avec passion pour « féminiser » le paysage culturel sénégalais et africain. Ce salon est bien plus qu’une simple vitrine pour les autrices : c’est un lieu de rencontres, d’échanges et de découvertes littéraires. À travers les stands d’ouvrages, les panels et les résidences d’écriture, l’événement cherche à renouveler la scène littéraire féminine, en mettant en lumière des talents émergents.

Côte d’Ivoire : l’invité d’honneur de cette édition

Pour cette 3ᵉ édition, le Salon accueille un pays invité : la Côte d’Ivoire. Avec des figures comme Nania Koulibaly, écrivaine engagée sur des thématiques telles que le mariage forcé, la littérature ivoirienne enrichit les débats et élargit les horizons. « Ce salon est une occasion de créer des ponts entre nos pays », déclare Assita Sidibé, une autre auteure ivoirienne, qui espère voir des collaborations fructueuses naître de ces rencontres.

Littérature, exil et quête identitaire : un thème universel

Cette année, le fil conducteur est clair : « Littérature, Exil et Quête Identitaire ». Des débats captivants explorent des sujets tels que l’exil intérieur, les migrations contemporaines et les répercussions de la colonisation. Des panels abordent également des sujets brûlants comme l’immigration clandestine, avec la participation de spécialistes comme le Dr Fatou Sow, sociologue et féministe de renommée.

Une célébration intergénérationnelle et inclusive

Le Salon ne se limite pas aux adultes. Un espace dédié aux enfants propose des contes et des activités, assurant que toutes les générations puissent s’immerger dans la magie des mots. De plus, les résidences d’écriture, ouvertes à dix femmes, leur offrent une chance unique de développer leur art et de se perfectionner dans la création de nouvelles.

Deux prix pour récompenser le talent

La remise de deux prix littéraires ponctuel cet événement : le Prix des Lycéens du 1er Livre Féminin et le prestigieux Prix Ken Bugul. Ces distinctions visent à encourager la créativité et à valoriser les œuvres féminines qui marquent la société par leur impact et leur originalité.