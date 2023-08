Cyril Nogier : « Gavi a aidé la RDC à introduire de nombreux vaccins »

L’organisation internationale Gavi a accordé à AFRIK une interview axée sur ses efforts en faveur de l’accompagnement du Gouvernement congolais dans l’introduction de vaccins. Ci-dessous notre entretien Cyril Nogier, directeur des programmes de Gavi, l’Alliance du Vaccin pour la RDC.

Entretien

Quelles sont les initiatives de Gavi en termes d’accompagnement du secteur de la santé et de la vaccination en République Démocratique du Congo ?

Au cours des 21 dernières années, Gavi a aidé le gouvernement de la RDC à introduire de nombreux vaccins, notamment le vaccin contre l’hépatite B, le vaccin pentavalent, le vaccin inactivé contre la poliomyélite, les vaccins contre le rotavirus, contre la rougeole et la rubéole et contre le pneumocoque. Nous avons travaillé ensemble pour améliorer la couverture vaccinale, notre soutien financier pour les différentes activités s’élevant à plus de 1,6 milliard de dollars. Nous soutenons non seulement la vaccination de routine, mais aussi des activités de vaccination supplémentaires, notamment les campagnes actuelles de vaccination contre la fièvre jaune et contre la rougeole, et la riposte à différentes épidémies (fourniture de vaccins et financement des campagnes d’urgence). Par exemple, ce sont les doses de vaccin provenant du stock financé par Gavi qui ont été utilisées pour aider à contrôler les épidémies de maladie à virus Ebola.

Tout récemment, nous nous sommes associés à l’USAID pour la signature d’un protocole d’accord entre trois provinces de la RDC et la Fondation Bill & Melinda Gates, dans le but d’améliorer les services de vaccination. Ce protocole d’accord, initialement signé en 2018 par la Fondation Bill & Melinda Gates et les provinces du Tanganyika, du Haut-Lomami et du Luabala, a permis d’augmenter le flux de financement vers les activités de vaccination dans ces provinces, parallèlement à la mise en place d’un nouveau cadre de gouvernance et de responsabilité. Le taux de couverture vaccinale a doublé entre 2018 et 2023 dans ces trois provinces, et ceci malgré les difficultés rencontrées du fait de la pandémie de Covid-19 et des épidémies de poliomyélite et de rougeole. Au vu de ces résultats impressionnants, Gavi a signé le protocole d’accord aux côtés de l’USAID, pour renforcer l’impact de ce travail.

Quels sont les objectifs de la campagne « zéro dose » en RDC ?

En 2022, la RDC comptait plus de 700 000 enfants « zéro dose » -qui n’avaient pas reçu une seule injection d’un des vaccins essentiels- ce qui augmente le risque de décès et d’épidémies dans des communautés figurant déjà parmi les plus vulnérables et les plus difficiles à atteindre. Grâce au Fonds d’accélération de l’équité (FAE) en matière de vaccination récemment approuvé, nous espérons pouvoir réduire de 35 % le nombre d’enfants zéro dose au niveau national, d’ici 2025, et renforcer la couverture vaccinale dans les régions où une grande partie des enfants de la RDC ne sont toujours pas protégés. Ce travail nous aidera également à mieux comprendre les obstacles qui entravent la vaccination dans ces provinces et à trouver, grâce à la mobilisation des communautés, les moyens de les surmonter efficacement.

Cette campagne nous permettra d’identifier les meilleures pratiques et les innovations émergeant de cette campagne de vaccination, et de mettre en œuvre, dans les autres communautés, les activités pilotes qui se seront avérées concluantes. Ainsi, en menant des interventions adaptées aux différentes provinces, nous pourrons aider les pays à améliorer leur couverture nationale, en particulier en cas de nouvelles épidémies.

La RDC va recevoir un nouveau financement pour la vaccination des enfants. Quelles sont les conditions pour en bénéficier ? Les enfants vivant dans des zones enclavées et en proie aux conflits armées pourront-ils aussi être vaccinés ?

Dans les 11 provinces bénéficiant du Fonds d’accélération de l’équité, nous nous efforcerons d’atteindre les enfants âgés de 12 à 23 mois qui n’ont reçu aucune dose d’un des vaccins de routine ou qui n’ont pas reçu tous les vaccins essentiels. Cela inclut les enfants vivant dans les zones touchées par des conflits ou des catastrophes naturelles (provinces de Tshopo, Mai-Ndombe, Maniema, Kasaï et Sud-Ubangi).

Quelles sont les maladies infantiles concernées par cette campagne ?

Les enfants seront vaccinés avec le vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC) qui, administré en trois doses, confère une protection contre trois maladies mortelles. La couverture avec le vaccin DTC sert de mesure de base de la capacité du système de santé à vacciner les enfants. Il s’agit d’un premier point de contact essentiel qui met l’enfant sur la voie des autres vaccinations essentielles. Les enfants éligibles recevront également les vaccins contre la rougeole et la poliomyélite. Cette action ciblée se déroulera en 2023, 2024 et 2025, l’objectif global étant de réduire de 35% le nombre d’enfants zéro dose. Notons que le fonds d’accélération de l’Équité ne sert pas à financer une campagne de vaccination.

