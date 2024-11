Crise post-électorale au Mozambique : une nation en quête de justice et de stabilité

Les violences post-électorales continuent de secouer le Mozambique, où les contestations autour des résultats des récentes élections s’intensifient. Ce mercredi 6 novembre, la tension est palpable à la veille d’une manifestation de grande envergure prévue jeudi, appelée par Venãncio Mondlane, candidat de l’opposition à la Présidentielle.

Cette marche vise à dénoncer la fraude électorale que l’opposition accuse d’avoir entaché le scrutin. Dans ce contexte, l’inquiétude grandit quant à une nouvelle flambée de violences, et les craintes d’affrontements entre manifestants et forces de l’ordre augmentent. Les récents événements sont marqués par une répression sévère, ayant déjà entraîné la mort de 16 personnes et blessé plus de 100 autres, selon un bilan publié par l’Association médicale du Mozambique.

Les violences qui accompagnent les manifestations sont devenues le point focal d’un débat intense sur la gestion des contestations par le gouvernement et la place de la démocratie dans le pays. Les familles des victimes et les défenseurs des droits humains dénoncent des abus et réclament des mesures pour apaiser la situation. Depuis la clôture du scrutin, les accusations de fraudes et d’irrégularités électorales sont au centre des préoccupations de l’opposition. Venãncio Mondlane et ses partisans affirment que les résultats officiels ne reflètent pas le choix des électeurs, pointant du doigt de nombreuses irrégularités.

Méfiance croissante envers le gouvernement

Des pressions internationales se font aussi entendre, plusieurs observateurs indépendants ayant noté des anomalies dans le processus électoral. Le contexte post-électoral au Mozambique s’inscrit dans un climat de méfiance croissante envers le gouvernement. De nombreux Mozambicains estiment que leurs voix n’ont pas été respectées, ce qui exacerbe un sentiment de frustration qui perdure depuis plusieurs années. Les manifestations, initiées dans la capitale Maputo, se sont progressivement étendues à d’autres régions du pays et mobilisent un large éventail de la population.

Face à cette situation, les autorités mozambicaines sont confrontées à un choix difficile. La réponse violente de la police aux manifestants a suscité des critiques internationales, mais le gouvernement maintient que la fermeté est nécessaire pour préserver l’ordre public. Le Président en exercice a fait appel au calme, tout en réitérant que l’élection s’est déroulée conformément aux règles démocratiques. Les appels à la retenue se multiplient, notamment de la part des organisations régionales et internationales qui appellent à un dialogue entre les parties.

Maputo sont sous haute surveillance

La Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) a notamment exprimé sa préoccupation et exhorté les autorités à éviter tout recours excessif à la force. Ces interventions visent à favoriser une résolution pacifique des différends électoraux, mais la situation reste fragile. Venãncio Mondlane, figure de proue de l’opposition, a demandé aux Mozambicains de rester mobilisés pour obtenir la reconnaissance de ce qu’il considère être leur choix légitime. Il a aussi appelé les forces de l’ordre à faire preuve de retenue, insistant sur l’importance d’éviter une escalade des violences.

Pour lui, seule une mobilisation de masse permettra de faire pression sur le gouvernement pour qu’il prenne en compte les revendications populaires. Alors que la grande marche approche, les quartiers de Maputo sont sous haute surveillance. Les forces de sécurité sont déployées en nombre, prêtes à intervenir pour contrôler tout débordement. Les citoyens mozambicains espèrent néanmoins que la manifestation pourra se dérouler pacifiquement, malgré le lourd bilan humain des récentes confrontations.