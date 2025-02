Crise en RDC : les soldats sud-africains blessés ont été évacués

La situation en République Démocratique du Congo (RDC) demeure critique avec des combats violents entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Dans ce contexte, un groupe de soldats sud-africains, blessés lors de combats dans l’Est de la RDC, a été évacué par les Nations Unies. Leur rapatriement intervient après la mort de 14 soldats sud-africains et alors que l’ONU insiste sur la nécessité de rouvrir l’aéroport de Goma.

Un groupe de soldats sud-africains grièvement blessés lors de combats dans l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC) il y a un mois a été évacué par les Nations Unies, ont rapporté hier les forces armées sud-africaines. Le porte-parole des Forces de défense nationale sud-africaines, Siphiwe Dlamini, a déclaré à l’Associated Press que les soldats étaient rentrés dans le pays, mais n’a pas précisé combien d’entre eux avaient été rapatriés, soulignant qu’ils étaient plutôt soignés dans un hôpital de la ville de Goma, tenue par les rebelles.

La ville de 2 millions d’habitants a été occupée par les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, en janvier, dans le cadre d’une offensive en cours dans l’Est de la RDC, une région riche en minerais, qui a alarmé certains membres de la communauté internationale. L’ONU a insisté pour que l’aéroport de Goma rouvre.

Plus de 100 soldats sud-africains malades et blessés

Les rebelles du M23 sont soutenus par environ quatre mille soldats rwandais, selon les experts de l’ONU, et occupent désormais Goma et Bukavu, les deux plus grandes villes de l’Est de la RDC. Son offensive rapide a tué environ sept mille personnes, affirme l’ONU en RDC. Un représentant du syndicat des membres des forces armées a déclaré aux médias sud-africains que plus de 100 soldats sud-africains malades et blessés étaient en cours d’évacuation, dont trois avaient besoin de soins médicaux urgents.

Pikkie Greef, secrétaire général de l’Union sud-africaine de défense nationale, a également déclaré que deux femmes soldats enceintes figuraient parmi les personnes rapatriées, selon un article d’Eyewitness News. Greef a déclaré que les soldats avaient été évacués via le Rwanda voisin. Quatorze soldats de la paix sud-africains ont été tués en janvier dans des combats entre les forces gouvernementales congolaises et les rebelles du Mouvement du 23 mars (M23).

300 soldats de différentes nationalités quittent l’Est de la RDC

Le ministre sud-africain de la Défense avait déclaré à l’époque qu’ils étaient pris entre deux feux alors que les rebelles avançaient vers Goma. Le Président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré plus tard qu’ils avaient été tués dans des attaques rebelles contre des soldats de maintien de la paix. Ces 14 corps avaient déjà été rapatriés.

Un porte-parole du M23 a déclaré, lundi, que jusqu’à 300 soldats de différentes nationalités avaient quitté l’Est de la RDC, cette semaine, parmi lesquels des soldats sud-africains blessés. Le rôle de premier plan de l’Afrique du Sud dans une force de maintien de la paix en RDC a été la cible de critiques internes, les partis politiques et l’Union des forces armées nationales se demandant si les soldats étaient correctement équipés et préparés.

Le Malawi se prépare à retirer ses troupes de la RDC

La discipline des troupes sud-africaines a également été remise en question. Un groupe de soldats a été rappelé en Afrique du Sud en 2023 après avoir été accusé d’actes graves d’indiscipline et de faute professionnelle dans un rapport de l’ONU. La force d’Afrique australe comprenait également des soldats du Malawi et de Tanzanie et était destinée à remplacer une force de maintien de la paix de l’ONU dans l’Est de la RDC.

Le retrait prévu de la force de l’ONU, connue sous le nom de MONUSCO, a été suspendu. Au moins trois soldats malawites ont été tués lors de combats dans l’Est du Congo en janvier, et le Président malawite Lazarus Chakwera, a déclaré que son pays se préparait à retirer ses troupes.