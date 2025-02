Hommage aux soldats sud-africains tombés au combat en RDC

La République d’Afrique du Sud a rendu un hommage solennel aux quatorze soldats sud-africains tués lors de leur mission en République Démocratique du Congo (RDC). Ces soldats, qui faisaient partie d’une mission de maintien de la paix, ont perdu la vie en combattant dans l’est du pays, où les violences se sont intensifiées ces derniers mois. Leurs corps ont été rapatriés après plusieurs semaines d’attente, marquées par des démarches administratives et la guerre qui fait rage dans cette région instable.

Le rapatriement des corps des soldats sud-africains a duré près de trois semaines, une période ponctuée de défis logistiques et la situation tendue dans la région. Selon l’Amiral Prince Tshabalala, porte-parole de l’armée sud-africaine, le principal obstacle était le contrôle de Goma, une ville stratégique située à l’Est de la RDC, par les rebelles du M23.

Ce groupe armé a intensifié ses attaques dans la région, soutenu par des forces en provenance du Rwanda. Cette situation a compliqué l’acheminement des dépouilles des soldats jusqu’à l’Ouganda, où des démarches administratives supplémentaires ont été nécessaires. L’Amiral a expliqué que des autorisations avaient dû être obtenues des rebelles pour traverser des zones sensibles, ce qui a retardé le trajet. Pour les familles des défunts, ce délai a été une épreuve difficile.

Rappel de l’engagement et du sacrifice des soldats sud-africains

Lorsque les cercueils, recouverts du drapeau sud-africain, ont enfin été aperçus sur le tarmac de la base militaire, une atmosphère lourde de douleur et de respect a envahi la scène. Sur le sol détrempé par la pluie, les proches des soldats, les visages marqués par la tristesse, ont assisté, dans un silence solennel, à l’arrivée des corps. Les cercueils ont été disposés dans un hangar, et sur un grand écran, les visages des soldats disparus ont défilé, rappelant leur engagement et leur sacrifice.

Lire : RDC : Cyril Ramaphosa réagit à la mort de 13 soldats sud-africains

L’Afrique du Sud faisait partie d’une mission de maintien de la paix en RDC dans le cadre de la MONUSCO, la mission de l’ONU dans le pays. Les soldats sud-africains étaient stationnés dans l’Est du pays, une région en proie à des conflits violents depuis plusieurs années, notamment à cause de la présence de groupes armés comme le M23. Ce groupe rebelle, qui a repris ses activités en 2022 après une période de relative accalmie, a intensifié ses offensives sur la ville de Goma, une importante localité stratégique du Nord-Kivu.

Implication rwandaise dans les combats en RDC

Le M23 bénéficie d’un soutien controversé de la part du Rwanda, une situation qui a exacerbé les tensions dans la région. Depuis 2022, les combats ont entraîné de nombreuses pertes humaines et des déplacements massifs de population. Le M23, un groupe essentiellement composé de Tutsi, accuse le gouvernement congolais de ne pas respecter les accords de paix signés après sa première insurrection en 2012. Bien que Kigali ait longtemps nié tout soutien direct au M23, de nombreux rapports indiquent une implication rwandaise dans les combats.

Lire : Afrique du Sud – RDC : Ramaphosa défend ses troupes face aux critiques

Les troupes sud-africaines, stationnées à Goma et dans les zones environnantes, ont joué un rôle de premier plan dans la lutte contre les rebelles et les groupes armés opérant dans l’Est du pays. Leur mission consistait à protéger les civils et à soutenir les autorités congolaises pour rétablir l’ordre. Cependant, face à la violence croissante et à la présence de puissants groupes armés, ces soldats ont été exposés à de gros risques.

L’Hommage du Président Ramaphosa

Lors de la cérémonie d’hommage, le Président sud-africain Cyril Ramaphosa a rendu hommage au courage et à l’engagement des soldats disparus. « Vous êtes tombés au combat loin de vos proches, à présent, vous êtes de retour chez vous, merci pour votre sacrifice », a-t-il déclaré en présence des familles des défunts. Il a souligné l’importance du rôle joué par ces soldats dans la mission de maintien de la paix, et leur sacrifice en tant que défenseurs de la paix et de la sécurité.

Le Président Ramaphosa a également exprimé la solidarité du pays avec les familles endeuillées, reconnaissant la douleur causée par la perte de ces hommes, qui ont risqué leur vie pour la stabilité d’un pays en guerre.