RDC : Cyril Ramaphosa réagit à la mort de 13 soldats sud-africains

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a pris la parole ce mercredi 29 janvier 2025. Il a exprimé sa profonde tristesse face à la mort de 13 soldats sud-africains en mission en République démocratique du Congo (RDC). Ces militaires participaient à la Mission de la Communauté de développement de l’Afrique australe en RDC (SAMIDRC).

13 militaires sud-africains ont perdu la vie lors de violents affrontements à Goma. Les combats ont opposé les Forces armées de la RDC (FARDC) aux rebelles du M23, soutenus par des éléments des Forces de défense rwandaises (RDF).

Un lourd tribut pour la paix

L’intensification du conflit dans l’est de la RDC expose les forces de la SAMIDRC et de la MONUSCO à de grands risques. Lors de son allocution, Cyril Ramaphosa a rendu hommage aux soldats sud-africains. Il a également salué le « courage et l’engagement » des militaires malawites et tanzaniens engagés dans cette mission pour la paix. Il a insisté sur l’importance de leur sacrifice et affirmé que leur mémoire devait être honorée.

L’Afrique du Sud engagée pour la stabilisation de la RDC

Le président Ramaphosa a tenu à clarifier l’engagement sud-africain. Il a affirmé que cette intervention ne constitue pas une « déclaration de guerre« . Elle reflète un engagement ferme en faveur de la stabilité et de la paix dans la région.

Il a appelé au respect strict des accords du Processus de Luanda. Il a également insisté sur la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces mesures exigent notamment un cessez-le-feu immédiat et le retrait des forces étrangères.

Une situation tendue et imprévisible

La tension reste extrême à Goma et Sake, où stationnent les troupes sud-africaines. Le président Ramaphosa a assuré que la ministre de la Défense, Angie Motshekga, et le chef des forces armées, le général Rudzani Maphwanya, surveillent de près les opérations. Ils garantissent également un soutien logistique et matériel aux soldats encore sur place.

Rapatriement des corps et soutien aux familles endeuillées

Les autorités sud-africaines ont entamé le rapatriement des corps des soldats décédés. Le gouvernement a également mis en place un accompagnement psychologique et financier pour les familles endeuillées. Cyril Ramaphosa a affirmé que la paix était essentielle pour permettre un développement équilibré et assurer la prospérité du continent. Il a insisté sur la nécessité de mettre fin aux conflits afin de créer des conditions favorables à la stabilité et à la croissance. Enfin, il a appelé à une mobilisation diplomatique renforcée pour mettre fin aux violences en RDC.