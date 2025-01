RDC : les États-Unis appellent leurs ressortissants à quitter le pays

Dans un contexte de tensions croissantes en République démocratique du Congo (RDC), l’ambassade des États-Unis à Kinshasa a lancé un appel pressant à ses ressortissants pour qu’ils quittent le pays dès que des vols commerciaux sécurisés sont disponibles.

Cette décision intervient après une vague de manifestations violentes. Celles-ci ont visé plusieurs ambassades étrangères, dont celles des États-Unis, du Rwanda, de la France, de la Belgique et de l’Ouganda.

Des manifestations qui dégénèrent

Mardi dernier, la capitale Kinshasa a été le théâtre de scènes de chaos. Des manifestants en colère, dénonçant l’inaction de la communauté internationale face au conflit dans l’est du pays, ont pris d’assaut plusieurs représentations diplomatiques. L’ambassade des États-Unis a décidé de fermer ses portes au public « jusqu’à nouvel ordre », marquant ainsi la gravité de la situation.

Un contexte sécuritaire tendu

Alors que l’aéroport international de N’Djili reste opérationnel, l’ambassade américaine conseille à ses citoyens de partir dès qu’ils jugent la situation suffisamment sûre. Par ailleurs, l’Union européenne a également exprimé son inquiétude face à ces violences. Kaja Kallas, cheffe de la diplomatie européenne, a dénoncé ces attaques comme étant « inacceptables ». Il a également insisté sur la nécessité d’assurer la sécurité des populations et du personnel diplomatique.

Des accusations contre le Rwanda et l’Ouganda

Les manifestants accusent le Rwanda et l’Ouganda de soutenir activement le groupe armé du M23, responsable d’une avancée spectaculaire dans le Nord-Kivu. Dimanche dernier, ce groupe a atteint la ville de Goma et en a pris le contrôle partiel, aggravant la colère des habitants de Kinshasa qui réclament une réponse plus ferme des autorités.

Appels à l’apaisement

Face à l’escalade de la violence, le gouvernement congolais a condamné les actes de vandalisme et a exhorté la population à faire preuve de retenue. Les autorités ont également rappelé leur engagement à protéger les missions diplomatiques, conformément aux conventions internationales.