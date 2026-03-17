Crise au détroit d’Ormuz : choc mondial sur les engrais et menace sur la sécurité alimentaire

La fermeture du détroit d’Ormuz, passage stratégique du commerce international, déclenche une onde de choc sur les marchés mondiaux des engrais. Ce corridor maritime, par lequel transite une part importante des matières premières agricoles et énergétiques, se retrouve paralysé. Cette situation met particulièrement sous pression des pays comme le Maroc, fortement dépendants des importations en provenance du Moyen-Orient pour soutenir leur industrie des fertilisants.

Les perturbations logistiques liées à la fermeture du détroit d’Ormuz, pourraient profondément désorganiser les chaînes d’approvisionnement agricoles mondiales. Au-delà de l’impact immédiat sur les flux commerciaux, cette crise impacte fortement le marché des engrais. Une grande partie de la production mondiale repose sur des intrants clés comme le soufre et l’ammoniac, largement exportés depuis les pays du Golfe.

Leur raréfaction soudaine perturbe la fabrication des engrais phosphatés, essentiels à la productivité agricole. Cette dépendance critique expose les grands exportateurs, dont le Maroc, à de grands risques industriels, susceptibles de ralentir leurs livraisons vers l’Europe et l’Afrique. Les marchés réagissent déjà avec une forte volatilité. En seulement deux semaines, le prix de l’urée a bondi de près de 40%, preuve de l’ampleur du choc.

Une flambée des prix aux conséquences globales

Cette hausse rapide menace directement les agriculteurs, notamment dans les économies les plus vulnérables, où le coût des intrants représente une part significative des dépenses. L’augmentation des prix des engrais se répercute inévitablement sur les denrées alimentaires. Ce qui accentue les tensions inflationnistes et fragilise davantage les populations déjà exposées à l’insécurité alimentaire.

Si les perturbations persistent durant les périodes clés de fertilisation, les rendements agricoles pourraient chuter de manière significative. Une baisse de production à grande échelle entraînerait mécaniquement une hausse des prix des céréales et des produits de base. Ce qui alimente un risque de crise alimentaire globale. Dans ce contexte, les pays importateurs nets de denrées agricoles apparaissent particulièrement exposés à un choc prolongé.

L’ensemble du commerce énergétique mondial perturbé

Le Maroc se retrouve au cœur de cette crise en raison de son double rôle de producteur et d’importateur. Leader mondial des phosphates, le pays dépend néanmoins des importations d’intrants énergétiques et chimiques pour transformer cette ressource en engrais exportables. La perturbation des approvisionnements en soufre et en ammoniac pourrait ralentir sa production industrielle. Ce qui va sérieusement affecter ses parts de marché à l’international.

La fermeture du détroit d’Ormuz ne perturbe pas uniquement les engrais, mais l’ensemble du commerce énergétique mondial. Chaque jour, des millions de barils de pétrole et d’importants volumes de gaz transitent par cette voie stratégique. En cas de blocage prolongé du détroit d’Omuz, les navires seraient contraints d’emprunter des routes alternatives beaucoup plus longues. Ce qui augmente considérablement les coûts et les délais de livraison.

Effet domino sur l’ensemble des secteurs économiques

L’augmentation des coûts du fret, estimée entre 30% et 50%, s’ajoute à la hausse des prix de l’énergie. Ce qui crée un effet domino sur l’ensemble des secteurs économiques. Cette situation risque d’alimenter une inflation mondiale. Ce qui a pour conséquence directe de peser sur le pouvoir d’achat des ménages.