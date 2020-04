Covid-19 : Washington prêt à aider financièrement Alger

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus, l’ambassadeur américain en Algérie, John Desrocher, a affirmé, aujourd’hui, mercredi 29 avril, lors d’un entretien téléphonique avec le ministre de la Santé algérien, Abderrahmane Benbouzid, que « Les États-Unis d’Amérique sont prêts à apporter une aide financière à l’Algérie dans sa lutte contre la pandémie de coronavirus ».

« J’ai eu hier un entretien téléphonique avec le ministre de la Santé, le Pr Abderrahmane Benbouzid, pour discuter de la riposte actuelle de l’Algérie face au covid-19 ainsi que de l’engagement des États-Unis à soutenir financièrement les efforts du gouvernement. Au plaisir de nous rencontrer en personne dans un proche avenir », s’est exprimé John Desrocher sur Twitter.

