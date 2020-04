Coronavirus en Afrique : 33 000 cas et 1 400 morts recensés au 29 avril 2020

Plus de 33 000 cas de COVID19 signalés sur le continent africain avec plus de 10 000 personnes guéries et 1 400 décès enregistrés. L’épidémie poursuit sa progression lente mais continue.



L’Afrique du sud et l’Egypte sont toujours les deux pays les plus touchés par l’épidémie de Covid-19 en Afrique, avec plus de 4 700 cas chacun, mais les deux frères ennemis du Maghreb le Maroc (4 115 cas) et l’Algérie (3 517 cas) suivent de près. C’est cependant l’Algérie qui a le plus de décès déclaré sur le continent avec 432 morts liés au nouveau coronavirus contre 161 dans le Royaume Chérifien.

En Afrique sub-saharienne, le quatuor de tête est composé du Cameroun (1 621) du Nigeria (1 337), de la Côte d’Ivoire (1 164) et de la Guinée (1 163), mais en proportion de sa population c’est Djibouti avec 1 035 cas qui semble être le pays le plus touché, peut-être en raison de sa forte proximité avec la France.

Au niveau mondial, les États-Unis explosent tous les compteurs avec plus d’un million de personnes contaminées et près de 60 000 décès. Les grands pays Européens, Espagne, Italie, France, Allemagne et Royaume-Uni suivent avec une épidémie qui semble être désormais sur un plateau voir amorcer la décrue.