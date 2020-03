Covid-19, Six nouveaux cas en 24 heures : le Sénégal traque des passagers de Royal Air Maroc

Les choses s’accélèrent au Sénégal où 6 cas positifs de Coronavirus ont été répertoriés, en 24 heures, notamment à Touba, au centre. Il s’agit de membres d’une même famille, contaminés par un Sénégalais établi en Italie et qui a voyagé à bord de la Royal Air Maroc. Désormais 3ème pays africain le plus touché par le Covid-19, le Sénégal est à la recherche des passagers du vol de la compagnie marocaine pour tenter de limiter les dégâts.

Le nombre de nouveaux cas au Sénégal, en ce qui concerne la propagation du Coronavirus est passé à 6 en 24 heures. Ce qui porte le nombre à 10 depuis l’apparition du premier cas, le 2 mars 2020, dont 2 sont guéris. Les 6 cas positifs sont répertoriés à Touba (centre du Sénégal), il s’agit du modou-modou (immigré) revenu d’Italie le vendredi 6 mars dernier et 5 membres de sa famille dont son épouse. Tous les malades sont actuellement internés au service des maladies infectieuses de l’hôpital de Fann.

Il s’agit donc maintenant de 8 malades, 2 ressortissants français, et 6 Sénégalais. Cette nouvelle donne montre que de gros risques pèsent sur ce pays d’Afrique de l’Ouest, d’autant plus que la cité religieuse de Touba, lieu d’origine des 6 derniers malades, abrite, dans quelques jours, le grand Magal (pèlerinage) de Kazu Rajab, qui rassemble, chaque année, des millions de personnes venues de tous les horizons. Ces nouvelles contaminations font maintenant du Sénégal le troisième pays africain le plus touché, derrière l’Egypte avec 59 cas dont un décès et l’Algérie 20 cas dont un décès également.

Les autorités médicales sénégalaises sont cependant à pied d’œuvre pour amoindrir les risques de propagation à grande échelle. C’est ainsi que l’opération de recherche de l’ensemble des personnes qui ont été en contact avec ces malades se poursuit. Pour le cas du citoyen de Touba venu d’Italie, 71 personnes ont été listées dont les membres de sa famille et quelques personnels de santé servant au centre de santé qui l’a accueilli, suite à l’apparition des symptômes et qui sont des cas à haut risque.

Les passagers de Royal Air Maroc qui l’a transporté dans la nuit du 6 au 7 mars sont également recherchés par les autorités sénégalaises qui font des des pieds et mains pour limiter les dégâts d’une propagation visiblement inévitable.

