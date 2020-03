Covid-19 : le Sénégal pourrait être le pays le plus touché du monde (vidéo)

La propagation de la maladie du Coronavirus continue en Afrique, avec de nouveaux cas pratiquement tous les jours. Les pays mettent en place des stratégies pour prémunir leurs populations. Si au Mali, l’option est l’isolement systématique pour toutes les personnes en provenance des pays les plus touchés, le danger guette le Sénégal qui pourrait, dans les jours à venir devancer les .



La maladie du Coronavirus est en train de gagner du terrain. C’est pourquoi, l’heure est partout à la recherche de solutions pour barricader les pays contre le fléau. Au Mali, même si aucun cas n’est encore enregistré, les autorités ne croisent pas les bras et mettent en œuvre des stratégies pour prémunir les populations. Dans ce cadre, l’option de l’isolement systématique est appliquée. C’est le porte-parole du gouvernement qui a indiqué, le mercredi 11 mars 2020, que désormais, « les personnes arrivant au Mali en provenance des pays les plus touchés par le nouveau coronavirus devront se soumettre à un auto-isolement systématique de 14 jours ».

Cependant précise le ministre de la Communication, « le gouvernement malien n’empêche pas l’arrivée des personnes ayant séjourné dans ces pays » même si, « tous les passagers se soumettent au contrôle systématique à leur arrivée aux frontières aéroportuaires et terrestres ». Ces mesures sont annoncées au moment où le Sénégal, pays voisin, connaît un autre cas positif au Coronavirus, ce qui porte le nombre de cas à 6, dont les 2 sont guéris. Il s’agit d’un citoyen sénégalais originaire de Touba, la ville sainte de la confrérie musulmane des mourides, arrivé à l’aéroport Blaise Diagne, vendredi 6 mars, pour les besoins du Magal de Porokhane. Evènement religieux auquel il n’a pu assister, car il est aussitôt malade et sa positivité a été constatée le mercredi 11 mars 2020, suite à l’analyse des prélèvements faits au niveau de la structure sanitaire d’accueil à Touba.

L’épouse du Modou Modou a également contractée la maladie et des prélèvements ont été faits sur 5 membres de la famille, pour les raisons des analyses à l’Institut Pasteur de Dakar. Toute la famille du malade est mise en quarantaine et les équipes techniques sont en train de reconstituer son itinéraire pour identifier les cas contacts. Cependant les risques sont toujours là, d’autant plus que dans une semaine, Touba va accueillir un très grand flux de talibés venus de tous les coins du pays et même de l’étranger à l’occasion du Magal du Kazu Rajab. Un rassemblement humain, de l’ordre de plusieurs millions de personnes, venues de tous les quatre coins du globe, qui est inéluctablement une source de propagation de la maladie, une véritable poudrière qui pourrait de fait faire du Sénégal le pays le plus touché de la planète.

En Afrique, les dernières statistiques font état de 12 pays touchés, avec l’Egypte qui remporte la palme avec 59 cas dont 1 mort. L’Algérie est en seconde position, avec 20 cas dont un mort. Le Sénégal qui compte désormais 6 cas dont 2 guéris se trouve à la quatrième place derrière l’Afrique du Sud, troisième avec 7 cas.

