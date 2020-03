Covid-19, Profil WhatsApp : Macky Sall fait le buzz au Sénégal

Le chef de l’Etat du Sénégal, Macky Sall, fait le buzz dans son pays où sa côte de popularité a flambé d’un seul coup, au point que sa photo soit utilisée par la plupart des Sénégalais comme profil WhatsApp. Que s’est-il passé ?

Le chef de l’Etat sénégalais fait l’unanimité et a créé une union sacrée autour de sa personne. En raison des décisions qu’il a prises en rapport avec la maladie à Coronavirus. Est-ce assez pour fédérer les forces et les consciences sénégalaises ? La question est entière. Mais le constat est là, le successeur de Me Abdoulaye a retrouvé sa popularité d’avant 2012, année à la quelle il a accédé au pouvoir.

Pour le commun des Sénégalais, le Président Sall a su prendre les bonnes dispositions face au Coronavirus qui sévit en tant que pandémie dans le monde entier. « Il n’a pas attendu, comme l’ont fait des pays développés comme le France ou l’Italie, qui ont attendu d’avoir des milliers de cas, au point d’être submergés, pour prendre des mesures drastiques visant à freiner la propagation de la maladie », s’exclame M. Diop, professeur de Sciences de la Vie et de la Terre, qui salue « le courage et la diligence » du dirigeant sénégalais.

Même son de cloche chez Oumou, étudiante qui se glorifie d’avoir mis la photo de Macky Sall comme « profil WhatsApp, au même titre que beaucoup de mes camarades étudiants. J’avoue que le Président Macky Sall a séduit plus d’un Sénégalais. Quiconque est Sénégalais doit être fier du courage qu’il a eu de prendre ces mesures fortes pour nous protéger du Coronavirus. Avec cette posture de Macky Sall, on se sent tous en sécurité. On sent la présence comme d’un garde du corps à ses côtés. C’est plus que rassurant. Ne pouvant pas lui dire merci, j’ai mis sa photo comme profil WhatsApp ».

Au marché Sandaga de Dakar, la capitale sénégalais, les gens sont partagés entre craintes et satisfaction. La peur d’être contaminé, mais aussi et surtout, la satisfaction face au discours « rassurant tenu par Macky Sall ». C’est l’avis de Talla, commerçant, qui a applaudi des deux mains la sortie du chef de l’Etat sénégalais. « Je ne sais pas ce qui se passe dans les autres pays, mais ici au Sénégal, nous avons un véritable Président. Un chef de l’Etat, un chef de la grande famille sénégalaise. Et il l’a prouvé. Si les décisions de Macky Sall ont rencontré l’aval de tous les Sénégalais, c’est qu’elles sont bonnes. Et tous les Sénégalais en sont satisfaits ».

Outre la fermeture des écoles, universités et tout établissement d’apprentissage, l’Etat du Sénégal, en plus d’avoir interdit aux bateaux de croisière de fouler les eaux territoriales sénégalaises et banni tout rassemblement, a suspendu tous les vols en provenance et en partance pour les pays touchés par le Coronavirus, notamment la France, l’Italie, l’Espagne, la Belgique, l’Algérie, la Tunisie, entre autres.

