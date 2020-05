Covid-19 : la Tunisie et ses chiffres flatteurs comparés au Maroc et l’Algérie

La pandémie du Coronavirus poursuit sa dangereuse progression dans le monde entier, notamment en Afrique où le Nord du continent est le plus touché. Si le Maroc et l’Algérie sont durement touchés avec plus de 5 000 cas de contamination chacun, la Tunisie s’en tire plutôt bien, avec un peu plus de 1 000 cas de Covid-19 répertoriés.

Le ministère tunisien de la Santé a, dans un communiqué rendu public, ce dimanche 10 mai 2020, donné une situation de la maladie à Coronavirus dans le pays. Ainsi, à ce jour, le nombre de cas détectés, après l’enregistrement de seulement deux nouvelles infections au Coronavirus durant ces dernières 24 heures en Tunisie, est passé à 1 032, alors que le nombre de guérisons est de 660. Le nombre de personnes encore sous traitement est de 327. Ces chiffres sont de loin inférieurs à ce qui est enregistré dans d’autres pays phares de l’Afrique du Nord, notamment, en Algérie et au Maroc.

En effet, au Maroc, le nombre de personnes atteintes par le Coronavirus depuis le début de l’épidémie, selon des chiffres du ministère de la Santé du royaume, est de 5 910 après les 199 nouvelles contaminations enregistrées au cours des dernières 24 heures. Avec 2 461 personnes complètement guéries du Covid-19, le nouveau bilan fait par ailleurs état d’un total de 186 personnes décédées des suites de la maladie, depuis le début de la pandémie.

De l’autre côté, en Algérie, le bilan des nouvelles contaminations au Covid-19, ce dimanche 10 mai 2020, est de 165 nouveaux cas, sans compter que les autorités sanitaires algériennes ont enregistré 8 nouveaux décès. Ainsi, le bilan total des personnes atteintes du Covid-19 en Algérie est de 5 723 cas confirmés, à travers les 48 wilayas. Le nombre de décès s’élève à 502 morts. Pour ce qui est des rémissions, elles sont 2 678 personnes guéries de la maladie, dont 132 durant les dernières 24 heures.

Il apparaît, au vu de ces chiffres, que la Tunisie est beaucoup moins touchée par la maladie à Coronavirus que ses voisins comme le Maroc et l’Algérie. Par ailleurs, le royaume chérifien, qui a un peu plus de cas détectés positifs au Covid-19 que l’Algérie, a enregistré quasiment trois fois moins de décès. Une belle performance marocaine sans doute liée aux mesures prises par le Maroc pour faire face à la maladie.

