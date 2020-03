Covid-19 : comment la maladie s’est vite propagée au Sénégal

On en sait un peu plus sur la propagation rapide de la maladie à Coronavirus au Sénégal où, en moins de 24 heures, six nouveaux cas testés positifs ont été répertoriés. Quel lien entre le modou-modou et les nouveaux cas ?

Le premier Noir a avoir été infecté au Coronavirus se trouve être un Sénégalais. Il s’agit en effet d’un émigré, qui est établi en Italie d’où il est rentré le 6 mars dernier. En moins de 24 heures, les choses se sont accélérées au Sénégal. En effet, ce sont six cas de Coronavirus qui ont été répertoriés. Les 6 cas positifs sont établis à Touba, au centre du Sénégal.

Le modou-modou (émigré) revenu d’Italie le vendredi 6 mars dernier a donc eu à contaminer 5 membres de sa famille. Ces cinq nouveaux contaminés sont : les deux épouses du modou-modou, sa sœur, sa fille ainsi que la domestique de la maison. Tous les malades sont internés au service des maladies infectieuses de l’hôpital de Fann, à Dakar.

Aujourd’hui, la grande équation pour les autorités sénégalaises qui ont déployé des équipes sur toute l’étendue du territoire, c’est de mettre la main sur les personnes-contactes. notamment ceux qui ont voyagé avec le modou-modou à bord de l’avion de la compagnie Royal Air Maroc, les voisins et autres parents ayant été en contact avec l’un des membres de la famille de l’émigré. Sans compter les autres personnes impliquées dans le quotidien des membres de cette famille.

Le temps est donc compté pour les autorités sanitaires du Sénégal, dont les agents ont été déployés en masses dans la cité religieuse de Touba à la recherche de personnes qui ont côtoyé les malades. Ces nouvelles contaminations portent à 10 le nombre de personnes atteintes depuis l’apparition du premier cas, le 2 mars 2020.

Au nombre de ces personnes, deux sont sorties d’hôpital, complétement guéries. Parmi les huit autres, deux sont des ressortissants français, les six autres sont tous originaires de la cité religieuse de Touba. il s’agit du modou-modou et des cinq membres de sa famille.

