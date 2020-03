Covid-19 au Maroc : Mohammed VI fait fermer les cafés, cinémas, restaurants, hammams…

Les autorités marocaines prennent très au sérieux la maladie à Coronavirus et ont ordonné la fermeture, à compter de ce lundi 16 mars 2020 à 18 heures, des cafés, restaurants, salles de cinéma et de théâtre, salles de fêtes, clubs et salles de sport, hammams, salles de jeux et terrains de proximité.

Le roi du Maroc, Mohammed VI a décidé de prendre à bras le corps la maladie à Coronavirus qui gagne du terrain au royaume. Conscient des dangers qui guettent ses concitoyens, le roi, par la voix de son ministère de l’Intérieur, a ordonné la fermeture des lieux de rencontre publics, à compter de ce lundi 16 mars 2020 à 18 heures.

Ainsi, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à Coronavirus, un communiqué du ministère de l’Intérieur précise que les cafés, restaurants, salles de cinéma et de théâtre, salles de fêtes, clubs et salles de sport, hammams, salles de jeux et terrains de proximité, sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

Invitant Marocaines et Marocains à respecter les orientations et consignes données pour gérer cette situation exceptionnelle de pandémie mondiale, le ministère marocain de l’Intérieur, recommande d’éviter de se rendre sur les lieux de grands rassemblements et respecter les normes générales de prévention et de sécurité sanitaire préconisées par les autorités compétentes.

Toutefois, toujours dans le communiqué, les autorités marocaines précisent que cette décision de fermeture « ne concerne pas les souks, les commerces et les locaux de vente de produits et matières de première nécessité ainsi que les restaurants qui livrent à domicile, tout en soulignant la nécessité de garantir l’approvisionnement continu et régulier des marchés nationaux en produits de base et de ne pas affecter les circuits de distribution et garantir une offre suffisante de ces produits dans les différents points de vente et l’ensemble des marchés du royaume ».

Cette décision est prise au moment où les cas de malades liés au Coronavirus a augmenté dans le royaume. Rien que dans la journée du 15 mars 2020, 10 nouveaux cas de contamination au Coronavirus ont été enregistré au royaume, portant à 28 le nombre de personnes infectées au Covid-19. Il s’agit de six personnes en provenance de l’Espagne, deux qui reviennent d’Italie, deux autres de la France et une en provenance de l’Autriche.

