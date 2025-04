Coup dur pour l’OL : Ernest Nuamah forfait jusqu’à la fin de la saison

Les ambitions européennes de l’Olympique Lyonnais viennent de subir un coup d’arrêt brutal. Ernest Nuamah, l’ailier ghanéen de 21 ans, ne foulera plus les pelouses de Ligue 1 cette saison. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, il a été contraint de quitter prématurément le terrain lors de la 28e journée face à Lille, après un duel avec le défenseur Gabriel Gudmundsson.

Les examens médicaux ont confirmé les craintes du staff lyonnais : une blessure grave nécessitant une longue convalescence.

Un maillon essentiel de l’attaque lyonnaise

Arrivé à Lyon à l’été 2023 en provenance du FC Nordsjælland (Danemark), Nuamah s’était rapidement imposé comme un atout offensif majeur pour les Gones. Recruté sur demande de Laurent Blanc pour compenser le départ de Bradley Barcola au PSG, l’international ghanéen s’est rapidement imposé. Il a séduit par sa vivacité, sa percussion et sa capacité à créer des espaces. Son absence prolongée représente une véritable perte pour l’attaque lyonnaise déjà orpheline de Malick Fofana, également blessé.

Des conséquences directes pour la course à l’Europe

Le club rhodanien occupe actuellement la 5e place du championnat avec 48 points, à seulement deux unités de Monaco (3e). Cette blessure tombe au plus mauvais moment. Il ne reste que six journées avant la fin du championnat. Chaque point compte dans la lutte acharnée pour les places européennes, en particulier pour une qualification en Ligue des champions. Sans Nuamah ni Fofana, Paulo Fonseca devra repenser entièrement son animation offensive pour maintenir l’OL dans la course.

Soutien du club et espoirs pour l’avenir

Dans un communiqué officiel publié ce lundi 7 avril, l’Olympique Lyonnais a exprimé son soutien total à Ernest Nuamah. Le club assure mettre en place toutes les conditions nécessaires à une récupération optimale. La saison est terminée pour lui. Les supporters lyonnais espèrent déjà le retrouver en pleine forme la saison prochaine, prêt à reprendre son rôle de dynamiteur sur l’aile.

Ce coup dur pour Nuamah rappelle à quel point le football de haut niveau reste tributaire de la santé physique des joueurs. En attendant, l’OL devra faire preuve de résilience et de créativité pour pallier son absence dans cette dernière ligne droite décisive.