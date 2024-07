Coup de théâtre dans le Mercato : L’ASSE en pole position pour l’Algérien Himad Abdelli !

Le mercato estival bat son plein et l’AS Saint-Étienne frappe fort ! Les Verts seraient sur le point de réaliser un joli coup en s’attachant les services de l’international algérien Himad Abdelli. Selon nos informations, les négociations sont bien avancées entre le club stéphanois et le SCO d’Angers pour le transfert du milieu de terrain de 24 ans.

Véritable révélation de la saison dernière en Ligue 2, Himad Abdelli a été l’un des grands artisans de la remontée d’Angers en Ligue 1. Polyvalent et technique, ce milieu de terrain made in SCO a affolé les statistiques avec 9 buts et 2 passes décisives en championnat. Des performances qui n’ont pas échappé aux recruteurs stéphanois, toujours à l’affût des pépites.

Né à Montivilliers en France, ce jeune prodige incarne un véritable melting-pot footballistique. Avec un père originaire de Tizi Ouzou en Algérie et une mère martiniquaise. Formé à la prestigieuse académie du Havre AC, Abdelli a toujours eu les yeux rivés sur les Fennecs. Son rêve ? Représenter l’Algérie sur la scène internationale, dans les pas de son idole Zinédine Zidane. Et ce rêve est devenu réalité ! Le 30 mai 2023, Djamel Belmadi lui a offert sa première convocation en équipe nationale algérienne pour les chocs contre l’Ouganda et la Tunisie. Un premier pas vers la gloire pour celui qui aspire à devenir le nouveau Zizou du football algérien.

Une concurrence féroce pour Abdelli, l’homme qui monte

Avec un tel pedigree et des ambitions à la hauteur de son talent, Himad Abdelli pourrait bien faire des étincelles sous le maillot vert de Saint-Étienne. Les supporters stéphanois peuvent déjà se frotter les mains : ils tiennent peut-être là leur nouveau chouchou !

L’ASSE devra toutefois se méfier de la concurrence dans ce dossier. Le club italien de Lecce serait également sur les rangs pour s’offrir le jeune Algérien. Mais les Verts auraient pris une longueur d’avance dans les négociations.

Dans les pas de Mekhloufi ?

Si le transfert se concrétise, Abdelli pourrait bien marcher dans les pas des glorieux aînés algériens qui ont fait les beaux jours de Saint-Étienne. De Rachid Mekhloufi, légende des années 60, à Ryad Boudebouz plus récemment, la connexion Algérie-Forez a toujours été fructueuse pour les Verts.

L’arrivée d’Himad Abdelli à l’ASSE serait un sacré coup de boost pour le nouveau projet du club qui souhaite s’imposer en Ligue 1. Affaire à suivre de très près dans les prochains jours du coté de Geoffroy Guichard !