Cotonou à l’honneur : cinq députés béninois distingués lors de la 31ᵉ Assemblée régionale de l’APF

Lors de la 31ᵉ Assemblée régionale Afrique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie à Cotonou, cinq députés béninois ont été distingués pour leur engagement en faveur des idéaux francophones. Une reconnaissance qui illustre le rôle croissant du Bénin au sein de la francophonie parlementaire et conforte sa position comme acteur influent sur le continent africain.

La 31ᵉ Assemblée régionale Afrique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), qui s’est tenue à Cotonou du 2 au 4 juin 2025, a été l’occasion de distinguer cinq députés béninois pour leur engagement en faveur des valeurs portées par la francophonie. Ces distinctions, remises dans l’ordre de la Pléiade, viennent consacrer le rôle croissant du Parlement béninois dans le rayonnement du dialogue des cultures, de la démocratie et de la langue française en Afrique.

Une distinction honorifique pour des figures de l’Assemblée nationale

La cérémonie de distinction s’est déroulée à Fidjrossè, en marge de l’ouverture des travaux. Elle a mis à l’honneur Djamilatou Sabi Mohamed, Chantal Ahyi, Labiou Amadou Djibril, David Houinsa et Mahougnon Kakpo, tous salués pour leur engagement parlementaire. En les élevant dans l’ordre de la Pléiade, l’APF reconnaît leur contribution exemplaire à la promotion des idéaux francophones. Le président de l’Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbehounou Vlavonou, a salué ces « femmes et hommes d’exception » qui font la fierté du Parlement béninois.

Le choix de Cotonou pour accueillir cette rencontre stratégique n’est pas anodin. À travers l’organisation de cette Assemblée régionale, le Bénin affirme sa place de plus en plus influente au sein de la francophonie parlementaire. Louis Vlavonou, véritable vétéran de l’APF, a rappelé la constance de l’engagement béninois en faveur des réformes démocratiques et de la bonne gouvernance. Ce dynamisme s’inscrit dans une volonté affirmée de faire du pays un modèle francophone de coopération législative et de dialogue politique.

Une rencontre sous le signe de la solidarité africaine et francophone

Au-delà des distinctions, la 31ᵉ Assemblée régionale Afrique de l’APF a été l’occasion pour les représentants de plusieurs pays, dont la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Togo ou encore le Cameroun, de réfléchir aux grands enjeux de l’heure. Le thème du « dividende démographique en Afrique francophone » a suscité des échanges nourris sur la jeunesse, l’accès à l’énergie, la sécurité et la gouvernance. Les interventions d’acteurs tels qu’Amélia Lakrafi ou Hilarion Etong ont rappelé l’urgence d’une francophonie plus inclusive, plus active, tournée vers des solutions concrètes.

Les travaux de Cotonou constituent une étape clé avant l’Assemblée plénière de l’APF prévue à Paris en juillet. La reconnaissance des députés béninois s’inscrit ainsi dans une dynamique plus large de renforcement de la diplomatie parlementaire africaine. En misant sur la jeunesse, la coopération interparlementaire et la promotion des valeurs universelles, le Bénin s’impose comme un acteur incontournable de la francophonie en mutation.