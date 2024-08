Côte d’ivoire : trois ans d’emprisonnement pour Kando Soumahoro, un proche de Guillaume Soro

Kando Soumahoro, proche de Guillaume Soro, condamné à trois ans de prison en Côte d’Ivoire. De véritables inquiétudes commencent à se soulever concernant la liberté politique.

La justice ivoirienne a condamné Kando Soumahoro, un cadre du mouvement Générations et peuples solidaires (GPS), à trois ans de prison, dont deux fermes. Ce verdict suscite des remous pour son impact sur le GPS et pour ce qu’il symbolise dans le paysage politique ivoirien. Le tribunal d’Abidjan-Plateau a reconnu Kando Soumahoro coupable de « troubles à l’ordre public » et de « maintien illégal d’un parti politique », une décision qui ne laisse pas indifférent.

Une décision qui remet en question la dissolution du GPS

Le tribunal a estimé que Kando Soumahoro avait enfreint une décision judiciaire en participant à une réunion politique au nom du GPS, un mouvement dissous par la justice en juin 2021. Pourtant, les avocats de la défense ont argué que la dissolution du GPS n’était pas encore effective, puisque l’affaire est toujours en pourvoi en cassation. Malgré cela, le tribunal a suivi les réquisitions du parquet, refusant de reconnaître un caractère politique au procès. Cette position a été vivement contestée par les partisans de Guillaume Soro, qui y voient une manœuvre pour affaiblir l’opposition.

Le GPS, un acteur incontournable malgré les coups judiciaires

Cette condamnation, la deuxième en une semaine contre un proche de Guillaume Soro, accentue les tensions politiques en Côte d’Ivoire à l’approche de l’élection présidentielle de 2025. Pour ses partisans, Kando Soumahoro est une victime de la répression politique, tandis que les autorités affirment agir dans le respect des lois en vigueur. Dans un contexte où les appels au dialogue politique et à des réformes électorales se multiplient, le sort du GPS pourrait bien être un indicateur clé des dynamiques à venir sur la scène politique ivoirienne.