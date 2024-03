Côte d’Ivoire : tête-à-tête entre Ouattara et Thiam ce jour

Le président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, est attendu à la présidence ivoirienne ce jour. Il sera reçu par le Président Alassane Ouattara.

« Agenda du chef de l’État du lundi 11 mars 2024. 12 h : Entretien avec le président du PDCI-RDA, Cheick Tidjane Thiam ». C’est à travers ce message laconique que les services de communication de la Présidence ivoirienne ont annoncé la rencontre de ce jour entre le chef du principal parti d’opposition en Côte d’Ivoire, Tidjane Thiam, et le chef d’État ivoirien. Une annonce qui n’a pas tardé à susciter des réactions de la part des Ivoiriens. « C’est entre fils et père… Leur rencontre sera bien vue par les investisseurs. « Décrispation politique, les funérailles de Bédié au menu ». C’est la Côte d’Ivoire qui gagne ! », observe Cheikh Traoré. « Parlez-vous et ramenez-nous une paix durable », dit tout simplement Arthur Marcel. « Wow ! On attendait ça depuis des mois maintenant », souligne Kouassi Yao Igor.

La question des obsèques de Bédié

Même si l’annonce de la Présidence ivoirienne est restée totalement muette sur les motifs qui sous-tendent une telle rencontre, l’Ivoirien lambda sait que la question des funérailles de Henri Konan Bédié décédé le 1er août 2023 seront forcément au menu. Il n’est pas exclu que des préoccupations purement politiques soient également abordées. Puisque lors de son tête-à-tête, en février dernier, avec le Président Laurent Gbagbo, le sujet des funérailles de Henri Konan Bédié avait été bien discuté, et l’ancien dirigeant avait même donné des garanties sur sa présence physique aux obsèques de son prédécesseur.

Porté à la présidence du plus vieux parti politique ivoirien, en décembre 2023, pour prendre la succession de Henri Konan Bédié, le banquier et ancien ministre, Tidjane Thiam, a publié la liste des membres de son équipe. Une équipe dont la mission est de conquérir le pouvoir d’État en 2025. Dans un peu plus d’un an.