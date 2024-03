Nomination de Basile Gouali Dodo dans son équipe : un premier faux pas de Tidjane Thiam ?

Attendue depuis quelques semaines, la structure de l’équipe du nouveau président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, a été rendue publique. Seulement, une fausse note s’est glissée dans la structure.

Mardi 5 mars 2024. Tidjane Thiam, nouveau président du plus vieux parti de Côte d’Ivoire, le PDCI-RDA, a rendu publique la liste de ceux qui vont l’accompagner pour aller à l’assaut du pouvoir d’État, en 2025. Il sort une équipe rajeunie avec comme secrétaire exécutif en succession à Maurice Kakou Guikahué, le député-maire de la commune de Port-Bouët, Dr Sylvestre Emmou. Autour du noyau central, il y a de hauts représentants du président du parti qui ont été nommés dans chacun des 14 districts et pour la diaspora. L’objectif qui guide la nomination de ces hauts représentants est de rapprocher autant que possible le parti des militants sur le terrain en œuvrant à son implantation et à son rayonnement dans les districts en vue de la Présidentielle. L’ancien président par intérim du PDCI, le professeur Cowppli Boni, est le haut représentant dans le district de Sassandra-Marahoué.

Une fausse note dans l’équipe

L’équipe ainsi rendue publique, procédant selon le porte-parole du parti, Bredoumy Soumaila, d’« une méthode très largement participative de la gestion des ressources humaines et des réflexions stratégiques, est le résultat de multiples consultations ». Mais, cela n’a pas empêché des erreurs manifestes de s’y glisser. Parmi ces erreurs, il y a par exemple la nomination d’anciens cadres du parti aujourd’hui ralliés au camp présidentiel. Le cas le plus marquant est celui de Basile Gouali Dodo, puisque sa réaction a été énergique lorsqu’il a appris sa nomination. Il a d’abord marqué son étonnement avant de faire une mise au point qui n’a pas raté Tidjane Thiam. « C’est une décision irresponsable, un manque de respect envers ma modeste personne. Et cette décision de nomination, qui traduit l’immaturité politique pathologique de ceux qui en ont pris l’initiative, me conduit à faire deux observations majeures :

Après avoir fait 24 ans hors du pays et parachuté à la tête du PDCI-RDA au détriment de Billon, Thierry Tanoh ou Guikahué qui en avaient la légitimité, Monsieur Thiam a des difficultés palpables à se mettre à jour en ce qui concerne les réalités du PDCI-RDA ; Cette décision abjecte, sciemment orchestrée pour salir ma modeste personne est l’expression même de la méconnaissance de la Côte d’Ivoire qu’il prétend diriger ».

Et de conclure en ces mots directement adressés au président du PDCI : « C’est le lieu de rappeler au président du PDCI qui semble ne rien savoir de ce parti, Gouali Dodo Basile Junior est, depuis le 22 décembre 2022, haut cadre et militant du RHDP du Président bâtisseur SEM Alassane Ouattara. La politique ne rime pas avec légèreté ».