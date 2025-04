Côte d’Ivoire : Qui sera le candidat du PDCI pour la présidentielle de 2025 ? La réponse le 16 avril

Le 16 avril 2025 s’annonce comme une date clé pour le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA). Lors d’une réunion tenue à Yamoussoukro le 5 avril, le parti a décidé de dévoiler officiellement son candidat à l’élection présidentielle de 2025.

Un moment important pour une formation politique en quête de renouveau, alors que des tensions internes et des enjeux juridiques viennent complexifier la situation. L’incertitude qui entoure cette élection pourrait bien redéfinir le paysage politique ivoirien.

Un bureau politique sans Tidjane Thiam

Le 5 avril, le bureau politique du PDCI s’est réuni à Yamoussoukro, mais en l’absence notable de son président, Tidjane Thiam. Retenu en Europe pour des raisons urgentes, ce dernier a fait savoir qu’il ne pourrait être présent. Par l’intermédiaire du professeur Cowppli-Boni, président honoraire du parti, il a présenté ses excuses. Un événement important pour le PDCI, surtout qu’il se trouve à un moment décisif de son histoire. Malgré cette absence, la direction du parti a confirmé la tenue de la convention élective le 16 avril. Celle-ci Celle-ci constitue un jalon décisif vers la désignation de son représentant pour la présidentielle de 2025.

Jean-Louis Billon en lice, mais une opposition déjà présente

Si Tidjane Thiam et Jean-Louis Billon sont officiellement candidats à l’investiture du PDCI, la situation reste tendue. Jean-Louis Billon, ancien ministre du Commerce, a exprimé ses réserves concernant le processus interne du parti. Non présent lors du bureau politique, il a insisté sur la nécessité d’une élection légitime et équitable. Il a souligné que chaque voix doit être entendue dans le cadre d’un congrès transparent. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, il a fait part de son inquiétude face à une absence de dialogue constructif au sein du PDCI. Il a également a précisé que ses intentions ne sont pas de diviser, mais de défendre le parti qu’il aime profondément.

Les enjeux judiciaires : une ombre sur la candidature de Thiam

Un autre facteur qui plane sur la décision du PDCI est le processus judiciaire en cours concernant Tidjane Thiam. Une militante du parti, Valérie Yapo, a saisi la justice pour contester l’élection de Thiam à la présidence du PDCI. L’affaire sera tranchée le 11 avril, soit quelques jours avant la convention d’investiture. Si la décision du tribunal venait à annuler l’élection de Thiam, cela pourrait compromettre ses chances de se présenter à la présidentielle sous les couleurs du PDCI. Cette incertitude judiciaire ajoute une couche de complexité à la course à la candidature et à l’unité du parti.

Le processus électoral : un cadre incertain mais déterminé

Le PDCI a prévu d’organiser sa convention d’investiture le 16 avril dans plusieurs grandes villes de la Côte d’Ivoire, sous un format « éclaté ». Cette approche vise à garantir une large participation à l’événement, même si l’absence de Thiam à la réunion du bureau politique soulève des interrogations sur l’unité du parti. La décision de l’investir pour la présidentielle de 2025 n’est pas encore acquise. De plus, les tensions internes risquent de se faire sentir dans les jours à venir, d’autant plus que la question du candidat à présenter se joue sur fond d’incertitudes légales et politiques.