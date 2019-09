Côte d’Ivoire : quand Gbagbo et Bédié font trembler Ouattara

Les militants du Front populaire ivoirien de Laurent Gbgabo et du Parti démocratique de Côte d’Ivoire d’Henri Konan Bédié ont envahi le parc des sports de Treichville, ce samedi 14 septembre 2019, pour répondre à un appel pour la paix et la réconciliation nationale. Une mobilisation monstre qui n’a pas manqué de faire trembler le chef de l’Etat, Alassane Ouattara.

Le parc des sports de Treichville a refusé du monde ce samedi 14 septembre 2019. Les militants du Front populaire ivoirien (FPI) de Laurent Gbgabo et du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) d’Henri Konan Bédié ont tenu à montrer leur attachement à la paix et à la réconciliation nationale. Cette mobilisation intervient à moins de 13 mois de l’élection présidentielle de 2020.

« Même si vous n’étiez pas nombreux, le fait que des militants du PDCI et du FPI fassent ensemble un meeting, c’est historique et c’était déjà gagné. Mais, à ce CV historique, vous avez ajouté la mobilisation. Félicitation », a lancé Maurice Kakou Guikahué, chef du Secrétariat exécutif du PDCI-RDA, pour ainsi dire sa satisfaction pour la mobilisation réussie. Pour le plus proche collaborateur du président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, « il est plus que nécessaire de se libérer des entraves du passé. Ce qui est passé est passé. Nous devons regarder l’avenir en posant des actes pour lesquels je vous demande déjà de vous mobiliser parce qu’on doit l’obtenir ».

Maurice Kakou Guikahué, qui se dit convaincu que « ce ne sont pas des individus qu’on amnistie, c’est un fait qu’on amnistie », exige le retour au pays de l’ex-Président, Laurent Gbagbo et son dernier ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, acquittés par la Cour pénale internationale. « Dans ce pays, pour que les choses se passent, il faut qu’il y ait la réconciliation. Tu vas tout construire, mais si les cœurs sont noirs, ça ne peut pas marcher. Nous sommes venus vous dire que les Présidents Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, l’ex-président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro, et Charles Blé Goudé ont été pour cette posture identique de réconcilier les Ivoiriens », a poursuivi M. Guikahué.

Et d’insister que « cette perspective est l’intérêt de toutes les filles et tous les fils dans ce pays. Sans stabilité, sans paix, il n’y a pas de développement ». Pour M. Guikahué, « ce meeting, c’est un entrainement. C’est un meeting de préparation, d’introduction. On ne vous a pas transporté, il n’y a pas eu de l’eau, du riz, rien (…). A partir d’aujourd’hui, on reste debout. Prochainement, on sera 10 fois plus nombreux. Prochainement, ce sera « Opération inondation du Plateau » avec le Stade Félix Houphouët-Boigny ».

Cette forte mobilisation intervient au moment où la candidature du Président Alassane Ouattara à sa propre succession lors de la Présidentielle de 2020 est agitée. Une position ambiguë du dirigeant, entretenue depuis quelque temps, et qui commence à irriter l’opposition. A travers une sortie sur France 24, l’ancien Président Henri Konan, Bédié a mis en garde Alassane Ouattara contre une possible modification de la Constitution dans ce sens. Laquelle modification n’est, « pour le moment », pas dans les plans de Ouattara qui, a sans nul douté tremblé en voyant son peuple déferler en masse pour répondre à l’appel des partisans de Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié.