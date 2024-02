Côte d’Ivoire : Ouattara gracie 51 personnalités dans un élan d’apaisement

Le chef de l’État ivoirien, Alassane Ouattara, vient de gracier 51 personnalités poursuivies pour leur implication dans les récentes crises politico-militaires qui ont marqué le pays.

Le Président ivoirien, Alassane Ouattara, a marqué un geste d’ouverture symbolique en accordant la grâce présidentielle à 51 personnalités impliquées dans les crises politico-militaires qui ont marqué l’histoire récente du pays. Cette décision, annoncée le 22 février 2024, intervient dans un contexte d’apaisement relatif après la victoire des Éléphants à la CAN 2023 et vise à consolider la cohésion nationale.

Vers un dialogue politique apaisé

Parmi les bénéficiaires de la grâce on note des figures de proue de la désobéissance civile de 2020, à l’instar du général Bruno Dogbo Blé, ainsi que des partisans de Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Cette initiative est perçue comme une main tendue vers l’opposition et une volonté de tourner la page des divisions passées.

Le Président Ouattara a également annoncé la création d’un mémorial pour honorer la mémoire des victimes des crises ivoiriennes et a appelé à l’érection d’une stèle commémorative à Grand-Bassam, ville symbole de la réconciliation. Le MIDH, organisation de défense des droits humains, a salué la décision présidentielle tout en insistant sur la nécessité d’un processus de réparation pour les victimes.

Guillaume Soro et Laurent Gbagbo, les sujets sensibles

Le PPA-CI, parti de Laurent Gbagbo, s’est félicité de la libération du général Dogbo Blé et a appelé à un dialogue politique inclusif pour solder les contentieux de la crise post-électorale de 2010. Si la grâce présidentielle constitue une avancée notable, plusieurs défis persistent sur la voie de la réconciliation nationale. La question de la réintégration de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, le statut de Guillaume Soro et la réforme de la liste électorale font partie des points sensibles à aborder.

En accordant la grâce à 51 personnalités, le Président Ouattara pose un acte d’apaisement important pour la Côte d’Ivoire. Il s’agit d’une initiative qui ouvre la voie à un dialogue politique plus constructif et nourrit l’espoir d’une paix durable.