Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara gâte les champions d’Afrique

Le chef de l’État ivoirien, Alassane Ouattara, a décoré et primé les joueurs, lors d’une cérémonie à la Présidence. La sélection ivoirienne de football a été sacrée championne d’Afrique, pour la troisième fois de son histoire.

Le Président ivoirien a décoré et primé la sélection nationale de football, championne d’Afrique lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations jouée à domicile, en Côte d’Ivoire. Lors d’une cérémonie à la Présidence, à Abidjan, mardi, Alassane Ouattara a gâté les joueurs et le staff. Chaque joueur a reçu une prime d’un montant de 50 millions de francs CFA et une villa d’une valeur identique.

Le nouveau sélectionneur Emerse Faé, qui a remplacé Jean-Louis Gasset, a lui, reçu une prime de 100 millions de francs CFA. L’ensemble des joueurs et le staff ont également été élevés au grade de l’ordre national. Il s’agit de la plus grande distinction en Côte d’Ivoire. « Vous avez procuré du bonheur à tous les Ivoiriens. Bravo, bravo », a déclaré le Président Alassane Ouattara.

Un « père qui fait confiance »

La cérémonie s’est déroulée en présence de l’ensemble du gouvernement et des présidents d’institutions. « Vous n’imaginez pas à quel point vous avez réussi à unir les Ivoiriens », a poursuivi le chef de l’État ivoirien, saluant au passage le rôle des forces de défense et de sécurité dans la prise en charge sécuritaire de la Coupe d’Afrique. La Côte d’Ivoire est venue de loin.

Les Éléphants ont passé un premier tour chaotique, surtout après l’humiliante défaite en phases de groupes contre la Guinée Équatoriale (4-0). D’ailleurs, « tout le monde nous avait tourné le dos », a reconnu Max-Alain Gradel. « Mais vous avez eu les mots d’un père qui donne de la confiance parce qu’il fait confiance. Merci pour ce que vous avez dit au moment où vous l’avez dit », a poursuivi le capitaine des Éléphants.

Les mots forts d’Alassane Ouattara

Au lendemain d’une phase de poules désastreuse, le chef de l’État ivoirien avait réagi. « Nous avons été déçus par le match des Éléphants hier, mais ce n’est que partie remise. Nous avons une jeune équipe, qui va s’améliorer au fil des années », avait écrit Alassane Ouattara. Seulement, le dirigeant avait su trouver les mots justes pour encourager l’équipe ivoirienne.

« Je voudrais donc dire aux Ivoiriens de ne pas se décourager. Comme le Président Houphouët nous le disait toujours, “Découragement n’est pas Ivoirien”. Nous avons déjà remporté la CAN deux fois, en 1992 et en 2015. Et je suis sûr que nous la remporterons une troisième fois, très bientôt », avait dit le Président ivoirien.