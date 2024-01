CAN 2023, Qualification des Éléphants pour les quarts de finale : la réaction de Ouattara

C’est fait. Les Éléphants de Côte d’Ivoire ont réalisé l’impensable, ce lundi soir. Ils ont réussi à éliminer le tenant du titre de champion d’Afrique, l’équipe du Sénégal de Sadio Mané. Une victoire qui n’a pas laissé indifférent le Président Alassane Ouattara.

On ne vendait pas cher leur peau, ces Ivoiriens, après la débâcle face à la Guinée équatoriale (4-0). Surtout pas face au grand Sénégal, champion en titre, seule équipe à avoir eu un parcours sans tâche pendant le premier tour de cette CAN. Menée au score dès la 4e minute de jeu, grâce à un centre splendide de Sadio Mané, la Côte d’Ivoire n’égalisera qu’à la 85e minute après un penalty tiré par le nouvel entrant Franck Kessie. Le score est resté inchangé même après les 30 minutes de prolongation. La dure épreuve des tirs au but était devenue inévitable pour les deux équipes. Au bout de cette séance, les Éléphants éliminent le Sénégal, mettant tout un pays en mouvement. Tout un pays y compris le président de la République, Alassane Ouattara.

Alassane Ouattara félicite les joueurs

Dans les toutes premières minutes qui ont suivi la victoire, le Président ivoirien, Alassane Ouattara, a adressé un message de félicitation aux ambassadeurs de son pays, à la CAN : « BRAVO à nos Éléphants pour cette belle qualification en quarts de finale de la CAN ! Nous sommes fiers de vous ! », a écrit le dirigeant sur sa page Facebook. Et d’ajouter : « Merci pour la victoire ! En avant pour les quarts de finale ». Quelques heures avant la fatidique rencontre avec les Lions de la Teranga, le Président ivoirien avait déjà adressé un message de soutien aux poulains de Emerse Faé en ces termes : « Allez les Éléphants ! Vous avez mon soutien et celui de toute la Nation ».

Des messages de soutien que l’on comprend bien surtout après le naufrage des Éléphants face à la Guinée équatoriale pour le compte du troisième match de poule. L’équipe ivoirienne, alors conduite par le technicien français, Jean-Louis Gasset, avait été atomisée par la machine équato-guinéenne. Comme tous les Ivoiriens, Alassane Ouattara n’avait point caché sa grande déception. « Nous avons été déçus par le match des Éléphants hier, mais ce n’est que partie remise. Nous avons une jeune équipe, qui va s’améliorer au fil des années », avait-il écrit.

Alassane Ouattara : un visionnaire ?

Dans son message après la déroute face aux Equato-guinéens, Alassane Ouattara, comme l’aurait fait tout dirigeant, avait également encouragé les joueurs, allant même jusqu’à leur prédire un nouveau sacre à l’issue de cette messe du football continental. Le troisième sacre de leur histoire, après 1992 avec Gadji Celi et 2015 avec Yaya Touré. « Je voudrais donc dire aux Ivoiriens de ne pas se décourager. Comme le Président Houphouët nous le disait toujours, “Découragement n’est pas Ivoirien”. Nous avons déjà remporté la CAN deux fois, en 1992 et en 2015. Et je suis sûr que nous la remporterons une troisième fois, très bientôt ».

Avec cette victoire face à la très solide équipe du Sénégal, le rêve semble effectivement permis à Franck Kessie et ses coéquipiers.