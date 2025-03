Côte d’Ivoire : le congé maternité passe de trois à six mois dans la Fonction publique

La Côte d’Ivoire fait un pas de plus en matière de réformes sociales, avec l’annonce d’une extension du congé maternité pour les travailleuses de la Fonction publique. Le gouvernement a publié un décret révisant le statut général des fonctionnaires, dans lequel il est stipulé que la durée du congé maternité passe de trois à six mois. Cette mesure vise à améliorer les conditions de travail des femmes, en particulier celles qui sont en poste dans la Fonction publique, en leur offrant plus de temps pour récupérer après l’accouchement et pour s’occuper de leur nouveau-né.

En côte d’Ivoire, le congé maternité, qui était auparavant limité à trois mois, se voit désormais réparti en deux périodes distinctes : deux mois avant l’accouchement et quatre mois après la naissance de l’enfant. Pour bénéficier de ce congé, les fonctionnaires doivent faire une demande formelle auprès de leur direction des ressources humaines. Cette décision s’inscrit dans un cadre de réforme visant à moderniser la Fonction publique, lancée en novembre 2023.

Un impact sur la productivité et la santé des femmes

Le directeur général de la Fonction publique, Gninagafol Soro, a souligné que cette mesure vise à mettre fin à des pratiques informelles, parfois illégales, qui existaient jusque-là. Il a précisé que l’objectif est de permettre aux femmes de se sentir mieux préparées et de revenir au travail dans de meilleures conditions, en réduisant leur stress et en favorisant leur bien-être mental. Selon lui, cette réforme vise également à garantir l’égalité des droits entre les hommes et les femmes dans le secteur public, en offrant aux mères un environnement de travail plus équilibré.

Lire aussi : Indignation au Sénégal après la mort de 11 nouveau-nés à Tivaouane

Cette nouvelle politique est saluée par diverses organisations des droits des femmes. La juriste Sylvia Apata a réagi positivement à cette décision, qu’elle a qualifiée de « bénéfique pour les femmes, mais aussi pour les entreprises ». Selon elle, un congé maternité prolongé permet aux mères de récupérer correctement après l’accouchement, de se libérer de la charge mentale liée à l’éducation de l’enfant et d’être plus productives à leur retour au travail. Elle estime que ce congé prolongé favorisera la santé mentale et physique des femmes, ce qui aura un impact direct sur leur efficacité au travail.

Une réforme plus large en matière de parentalité

Un autre point important est la volonté de l’État de s’aligner avec les meilleures pratiques mondiales en matière de congé maternité, qui reconnaissent l’importance de soutenir les mères dans leurs premiers mois de vie avec leur enfant. Ce congé plus long permettra aux femmes de mieux se préparer à la reprise du travail, sans sacrifier leur santé ni leur relation avec leur enfant.

Lire aussi : Nigeria : découverte d’une nouvelle maternité illégale

Cette réforme ne se limite pas seulement au congé maternité. En effet, un autre aspect de cette réforme concerne l’allongement du congé de paternité. Ce congé, auparavant limité à trois jours, a été porté à un mois, une décision qui reflète l’évolution des mentalités vis-à-vis du rôle des pères dans l’éducation des enfants. Cette mesure vise à permettre aux pères de mieux participer aux premières étapes de la vie de leur enfant, en s’impliquant activement aux côtés de leur partenaire.

Des mesures similaires en Afrique

De plus, la réforme introduit un congé parental, d’une durée pouvant aller jusqu’à un an, pour les travailleurs qui souhaitent s’occuper de leur enfant en cas de maladie grave. Ce congé vise à offrir plus de flexibilité aux parents, en leur permettant de concilier obligations professionnelles et familiales dans des situations difficiles.

La Côte d’Ivoire n’est pas le seul pays africain à avoir pris des mesures similaires en matière de congé maternité. Par exemple, le Sénégal a également allongé le congé maternité à trois mois pour les travailleuses du secteur public, afin de mieux soutenir les mères et de leur permettre de se remettre de l’accouchement. En Afrique du Sud, le congé maternité est de quatre mois, et dans d’autres pays comme le Kenya et le Ghana, des réformes similaires ont été mises en place pour améliorer les conditions de travail des femmes et soutenir la famille.