Côte d’Ivoire : « Eudoxie Yao prostituée à 20 millions FCFA la nuitée », les Sénégalaises révoltées

La nouvelle présentant l’ivoirienne Eudoxie Yao comme une prostituée de luxe, qui empoche la rondelette somme de 20 millions de FCFA pour nuitée a fini de déclencher une vive polémiques au Sénégal où les femmes sont « révoltées ».

Il y a peu de temps, l’information selon laquelle Eudoxie Yao se prostituait avait déclenché le tollé sur la Toile. Au point que l’Ivoirienne était obligée d’effectuer une sortie pour nier ces dires et préciser qu’elle avait eu des propositions dans ce sens, mais qu’elle avait catégoriquement rejeté ces avances malsaines. Eh bien, cette histoire semble délocalisée au Sénégal où les femmes se sont accaparées de cette affaire.

Si un jour elle est en manque d’avocates pour plaider sa cause, Eudoxie Yao peut bien se tourner vers le Sénégal où l’Ivoirienne ne manque pas de sympathisantes. L’affaire de sa supposée prostitution de luxe, à 20 millions de FCFA la nuitée a, en effet, révélé combien la compagne de « Grand P » est adorée au pays de la Téranga. Les femmes l’ont en effet défendu bec et ongles.

« Ce sont les hommes de mauvaise foi qui sont les seuls capables de véhiculer une telle information. C’est parce que ces hommes sunont persuadés qu’ils ont beau s’agiter autour d’elle, mais que même dans leur rêve, ils ne peuvent être dans les bras de cette belle femme. C’est de la pure méchanceté que de salir la réputation de cette femme. C’est dégoûtant », s’indigne Fama Mbaye, gérante d’un restaurant au marché Gueule Tapée.

Pour Oulimata Niang, coiffeuse, cette intoxication ne peut être que le résultat d’une jalousie mal placée. « Seule une femme est capable de passer par des canaux malveillants pour diffuser ce genre d’information. Je ne sais pas de quelle femme est-ce qu’il s’agit, mais je suis convaincue qu’elle n’arrive même pas à la cheville d’Eudoxie Yao, en terme de beauté et d’élégance », souligne-t-elle avant qu’elle ne soit interrompue par sa sœur Adja.

« Ah oui, elle est très élégante Eudoxie ! Il faut être franc et le dire. N’importe quelle femme aurait aimé avoir ses rondeurs. Sa forme qui fait même rêver les femmes, combien de fois les hommes. Je ne connais Eudoxie Yao que de nom, et dans la presse, mais j’avoue qu’elle a tout pour plaire aux hommes. A m’entendre parler, on peut même penser que je suis une lesbienne, non. C’est juste que cette femme a des attributs particuliers. Qui peuvent vraiment faire rêver. Et quand on est comme elle, bonjour les jalouses », confie Adja qui éclate de rire.

« Même si elle se prostituait, cela regarde qui ? Celui qui veut débourser 20 millions de FCFA pour espérer passer une nuit dans les bras de cette belle dame, pourquoi pas ? Si j’étais un homme, et que j’aie les moyens, je donnerais même plus pour me retrouver dans les bras de cette merveille. Sa peau, sa forme. Vraiment, elle a de belles courbes. Et elle est libre d’en faire ce qu’elle veut. Ce qui me fait juste mal, c’est sa fameuse soirée programmée avec Pape Diouf -ndlr : un musicien sénégalais) qui a été annulée. Dommage ! « , se désole Fatim Diop, vendeuse à grand Yoff.

