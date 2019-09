Côte d’Ivoire : Eudoxie Yao, des fesses qui font encore vibrer le Sénégal

Elle était de passage à Dakar. Eudoxie Yao, femme aux formes généreuses, a laissé ses empreintes au Sénégal où des personnalités continuent de traquer l’Ivoirienne.

De passage à Dakar en octobre 2018, Eudoxie Yao, femme aux formes généreuses, a laissé ses empreintes au Sénégal où des personnalités continuent de traquer l’Ivoirienne, près d’un an après son passage remarqué dans la capitale de ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Le paradoxe Eudoxie au Sénégal. C’est le moins que l’on puisse dire, puisque 11 mois après le passage de l’ouragan de la Côte d’Ivoire à Dakar, les séquelles sont toujours là. Il est vrai que les femmes sénégalaises sont belles, très belles et souvent rondes. Très rondes même parfois, mais pas de là à égaler ou même se rapprocher d’Eudoxie Yao dont le tour de hanches pourrait facilement atteindre la barre des deux mètres. Et, les images de cette femmes, ronde à souhait, sont restées gravées dans la mémoire de nombre de Sénégalais, notamment de personnalités.

C’est du moins la révélation faite à AFRIK par un célèbre chanteur. Ce dernier s’étonne que des « personnalités fassent toujours des pieds et des mains pour obtenir le contact d’Eudoxie Yao ». Notre interlocuteur va même jusqu’à se demander si « certains ne se sont pas rendu en Côte d’Ivoire pour entrer en contact avec elle ». Et de s’exclamer : « C’est fou ce que le passage de cette femme a fait au Sénégal ». Un passage en effet très remarqué, même si la cérémonie pour laquelle Eudoxie Yao avait effectué le déplacement au Sénégal n’a pas eu lieu.

En prélude à un concert qui devait se jouer à Bercy, en France, le 13 octobre 2018, le musicien-compositeur sénégalais Pape Diouf avait convié au Sénégal la Malienne Diaba Sora et l’Ivoirienne Eudoxie Yao pour une séance de tam-tam. Une partie de jeu de… fesses qui devait avoir lieu au Grand Théâtre de Dakar. Sauf que non saisi par les organisateurs, le Préfet de Dakar avait interdit la manifestation. Ce qui avait laissé nombre de Sénégalais sur leur faim. Et visiblement, beaucoup d’entre eux cherchent toujours à se rattraper.