Côte d’Ivoire : dissolution des associations syndicales étudiantes

Le Conseil national de sécurité de Côte d’Ivoire a pris la décision, lors d’une réunion présidée par le Président Alassane Ouattara, de dissoudre toutes les associations syndicales étudiantes du pays. Cette mesure fait suite à l’assassinat de deux étudiants, membres de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI), par des individus également affiliés à cette organisation.

17 étudiants interpellés

Les tensions à l’université ont progressivement augmenté ces dernières années, exacerbées par des rivalités internes au sein des syndicats et des conflits entre groupes étudiants. Ces affrontements ont souvent conduit à des violences sur les campus, créant un climat d’insécurité et de méfiance. L’assassinat des deux étudiants a été le point de rupture, entraînant des réactions vives et la nécessité d’une intervention urgente des autorités.

Dans ce contexte, le Conseil a également annoncé un renforcement de la présence policière sur les campus considérés comme à risque, afin de restaurer la sécurité et d’assurer un cadre propice à un enseignement de qualité. Depuis le début de l’enquête, lancée à la fin septembre, 17 étudiants, dont Kambou Sié, le Secrétaire général national de la FESCI, ont été interpellés et remis au Parquet d’Abidjan-Plateau.

107 machettes et des grenades saisies

En outre, 28 autres étudiants ont été arrêtés lors d’opérations de déguerpissement dans les cités universitaires d’Abidjan et de Bouaké, tandis qu’environ 5 000 personnes logées de manière irrégulière dans ces cités ont également été expulsées. Les forces de l’ordre ont saisi un arsenal important, comprenant 107 machettes, des grenades et divers équipements, y compris des uniformes des Forces de Défense et de Sécurité.

De nombreux commerces illégaux ont été démantelés, ainsi que des établissements tels que des fumoirs, une maison close et un tunnel de torture. Les sièges de la FESCI et du Comité des Élèves et Étudiants de Côte d’Ivoire (CEECI) à Abidjan, Daloa et Bouaké ont également été détruits. Cette affaire a suscité une vive émotion à travers ce pays d’Afrique de l’Ouest.