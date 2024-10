L’Université Félix Houphouët-Boigny engage la libération des espaces occupés illégalement

Une vaste opération de déguerpissement des chambres et sites occupés illégalement a été lancée sur le campus de l’Université Félix Houphouët-Boigny, à Abidjan. Cette initiative s’inscrit dans un plan global conduit par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et devrait s’étendre à d’autres établissements universitaires, dans les jours à venir.

Suspensions des activités des organisations estudiantines

La décision de procéder à cette libération fait suite à une série d’événements tragiques, notamment l’assassinat d’un étudiant, qui a poussé les autorités à rétablir l’ordre et la discipline dans les universités. Pour faciliter cette intervention, les activités des organisations estudiantines telles que la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (Fesci) ont été suspendues provisoirement. Option qui ouvre la voie à une action déterminée des forces de sécurité.

Sur le campus de Cocody, particulièrement touché par la prolifération de constructions illégales servant de commerces ou de logements de fortune, le démantèlement a déjà commencé. Le siège de la Fesci et plusieurs structures informelles ont été détruits. Cette mesure rappelle les récentes campagnes de déguerpissement menées dans d’autres quartiers d’Abidjan.

Faire de l’université un cadre sécurisé et propice à l’étude

En effet, ces derniers mois, plusieurs communes de la capitale économique, comme Yopougon, Marcory, et Koumassi, ont vu des opérations similaires visant à déloger les occupants illégaux. Des opérations souvent menées au prix de tensions avec les populations locales. En procédant à ces déguerpissements simultanés dans les espaces universitaires et urbains, les autorités visent non seulement à rétablir l’ordre, mais aussi à créer un cadre sécurisé et propice à l’étude pour les étudiants.

Cette initiative vise à décourager les occupations anarchiques qui perturbent la tranquillité des campus et des quartiers abidjanais. Sur un tout autre volet, elle a pour objectif, selon les autorités ivoiriennes, de garantir la sécurité des infrastructures académiques et urbaines.