Côte d’Ivoire :demi-finales du concours Mon Premier Montreux à Abidjan

Johnny Koffi,originaire du Togo, humoriste depuis 2006 et demi-finaliste du concours se confiait avant l’épreuve : “c’est la première fois que suis sélectionné après avoir participé 2 fois au casting et pour moi ce concours est l’une des rares opportunités pour les humoristes africains, ça peut être un tremplin de carrière et même changer notre vision de la chose car on le sait, dans certains pays en Afrique l’humour n’est pas assez respecté et ce concours peut tout changer”.

Un concours qui accélère les carrières

Lors des répétitions, c’est avec enthousiasme que Grâce Ifé, humoriste béninoise qui a débuté sa carrière professionnelle en 2020 avec le Canal Comedy Club de Cotonou, soutient qu’ :“être en demi finale de Montreux pour moi, c’est plus qu’une chance car de tous les candidats du Bénin, j’ai été la seule retenue : c’est une joie et une opportunité unique pour ma carrière”. “Ça fait trois fois que je participe au casting et c’est cette année que je suis retenu, pour moi c’est la preuve que le travail de 3 ans porte ses fruits et ça ne peut que me booster” affirmait pour sa part Marien Sambo, jeune humoriste gabonais.

Cet événement particulier , innovant et populaire, dont le seul but est de révéler les étoiles montantes de l’humour africain, se déroule dans 9 pays et s’inscrit dans la catégorie détectrice des valeurs du Montreux Comedy Festival, qui est devenu en 35 ans la 1ère marque mondiale de l’humour francophone, attaché à assurer en Afrique comme partout dans la Francophonie, la relève des soldats du rire.

L’émotion était palpable lorsque le jury détermina ce jeudi 24 avril au soir les deux premiers finalistes qui affronteront leurs pairs à Kinshasa en juillet : Déo Junior représentant la République Démocratique du Congo et Fifi de Tchoukouni, jeune humoriste ivoirien plein de talent! A tous les deux, comme à tous les autres candidats qui ont brillé ce soir, et à ceux qui leur succèderont, tous nos voeux pour la suite !