Côte d’Ivoire : Abatta, deux chefs pour un village

Abatta, localité située à Bingerville en lisière de la commune de Cocody à Abidjan, située aux abords de la lagune Ébrié, s’étendant sur plus de 10km. L’un des 60 villages ébrié d’Abidjan, Abatta est un village en plein développement. Village aux aspects chaleureux et paisibles, il est aujourd’hui le refuge de plus de 3000 personnes (autochtones compris) et fait partie des zones prisées par les investisseurs immobiliers. Mais il vit aujourd’hui dans une grande confusion, dont l’origine est un conflit de chefferie qui oppose depuis des années deux factions rivales. Au centre de ce conflit, deux noms, deux chefs et deux partis : d’un côté les partisans de DJOMO HYACINTHE et de l’autre ceux d’ABITO JOSEPH… Une crise sans pareille qui a fait entrer le drame dans le quotidien des habitants d’Abatta.

Il y a quelques mois, le feu couvait à Abatta, ce village de Bingerville situé à la lisière de Cocody. Le contrôle du pouvoir coutumier fit alors l’objet d’une crise sans précédent où l’on dénombra des blessés et la destruction de plusieurs biens.

Deux chefs pour un siège

Le village s’était farouchement opposé au choix de l’administration qui s’était porté sur Abito Gaohoua Joseph, qui serait aujourd’hui réfugié dans une localité du Grand Abidjan.

Du coup, c’est la guerre entre la légitimité et la légalité, puisque le chef Hyacinthe Djomo, celui qui est assis dans le fauteuil, sans arrêté officiel, administre le village depuis janvier 2021. Le dimanche 27 mars 2022, le village s’est réuni sur la place publique pour appeler à l’éclatement de la vérité et demander à l’administration de reconsidérer sa position. «Il y a eu vice de procédure. Il y a eu un dysfonctionnement au niveau des Dougbo » relève alors l’Assemblée du village.

Les Dougbo, c’est la génération précédente, qui doit choisir un chef parmi des nominés de la génération montante et avec l’accord de celle-ci, c’est-à-dire les « Tchagba ». Le chef choisi est présenté au doyen du village pour entériner le choix.

Alors comment se fait-il que celui qu’ont choisi ces deux générations n’est pas celui qui a été présenté par l’administration au doyen du village ? Que s’est-il passé en route ?

C’est la question que se pose l’équipe au pouvoir, que nous avons trouvée sur place.

« Nous ne contestons pas l’administration. Elle a été induite en erreur. La génération Dougbo se réunit pour une mise au point. Depuis janvier 2021, le chef a commencé à exercer. Son choix s’est fait conformément à nos us et coutumes. Notre chef c’est Djomo » a fait savoir Alex Ahouo, porte-parole, issu de la génération sortante, « les Dougbo ».

« Je ne me suis jamais choisi moi-même. Je n’étais pas au village. Je fais mes affaires, je prépare mon doctorat à l’extérieur du pays. Je n’avais pas voulu faire ce choix d’être chef mais c’est la coutume, je n’avais pas le choix de le refuser.», a ajouté Hyacinthe Djomo.

Aujourd’hui , les habitants d’Abatta gardent l’espoir de voir un jour la paix revenir dans leur village… ils rêvent de pouvoir à nouveau vivre librement, sans craindre pour leur sécurité et celle de leurs proches, ils espèrent que ces deux factions trouveront un terrain d’entente pour enfin mettre fin à ce conflit dont le village pâtit.