Côte d’Ivoire : 364 millions de dollars pour transformer le système éducatif

La Côte d’Ivoire investit massivement dans son système éducatif, avec un accent particulier sur la formation des enseignants, l’équipement des écoles en matériel numérique et le développement d’infrastructures technologiques modernes. Une Stratégie nationale de digitalisation de l’éducation, intitulée SNDECI 2024-2028, a été lancée pour moderniser l’éducation sur cinq ans. Ce programme, évalué à 220,7 milliards FCFA (364 millions de dollars), marque une étape importante dans la modernisation du secteur éducatif ivoirien.

Pour un système éducatif équitable et performant

Dans un communiqué publié le samedi 25 octobre, il est précisé que la stratégie prévoit non seulement la formation renforcée des enseignants, mais aussi l’outillage numérique des écoles et l’installation d’infrastructures technologiques avancées dans tout le pays. La SNDECI 2024-2028 s’inscrit dans les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, avec pour ambition d’assurer une éducation de qualité en intégrant des outils modernes.

« La digitalisation n’est plus une option, mais une nécessité pour une gestion plus efficace, transparente et participative à tous les niveaux », a affirmé Mariatou Koné, ministre ivoirienne de l’Éducation. Elle a également souligné que le gouvernement ivoirien travaille pour un système éducatif équitable et performant, tout en comptant sur le soutien des partenaires techniques et financiers.

Progrès constants dans l’éducation

Depuis 2015, le gouvernement ivoirien s’engage dans la modernisation de l’éducation, notamment par l’adoption de la politique de l’école obligatoire, avec un focus particulier sur la scolarisation des filles. Le taux d’achèvement des filles au primaire a atteint 80,77% en 2022-2023, contre 79,80% auparavant. Un programme qui témoigne de progrès constants dans ce domaine.

Pour l’année 2024, la Côte d’Ivoire a alloué plus de 1 236,1 milliards FCFA au ministère de l’Éducation et de l’Alphabétisation. Ce qui illustre son engagement continu dans la modernisation et l’amélioration du système éducatif en Côte d’Ivoire.