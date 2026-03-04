Côte d’Ivoire (1945-2025) : Régis Marzin décrypte 80 ans de combats électoraux

Régis Marzin, chercheur et journaliste indépendant spécialisé en politique africaine, frappe un grand coup avec la publication de « Côte d’Ivoire de 1945 à 2025. La démocratie à l’épreuve des urnes ». Ce premier volume d’une série monumentale retrace l’histoire des élections en Afrique sur plus de huit décennies. Fruit de huit ans de recherches rigoureuses, cet ouvrage de 312 pages (Editions de la Principauté des Baobabs) s’impose déjà comme une référence pour comprendre les enjeux de la présidentielle de 2025.

De Houphouët-Boigny à Ouattara : une fresque politique inédite

L’ambition du projet est hors norme. Ancien ingénieur en systèmes d’information tourné vers l’analyse des processus électoraux africains depuis 2009, Régis Marzin a entrepris de documenter l’évolution démocratique de 55 pays du continent.

L’ouvrage retrace l’arrivée des élections en Côte d’Ivoire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans le sillage des réformes coloniales françaises. Il suit l’ascension de Félix Houphouët-Boigny, sa place motrice dans la géopolitique régionale, mais aussi son rôle dans l’installation du monopartisme à travers les anciennes colonies françaises à partir de 1958.

Le récit s’attache ensuite au retour chaotique du multipartisme dans les années 1990, que l’auteur décrit comme un « modèle de retour au multipartisme sans démocratisation réelle ». La présidentielle d’octobre 1990 y apparaît comme un moment charnière, ayant contribué à diffuser des méthodes de détournement électoral qui marqueront le quart de siècle suivant.

Le fil chronologique conduit le lecteur à travers les crises successives : les tensions autour de l’ivoirité, la guerre civile de 2002-2007, le conflit post-électoral de 2010-2011, que Marzin qualifie de processus électoral le plus complexe de toute l’histoire électorale africaine, puis les élections organisées dans un contexte de « suite de guerre civile ». Le livre s’achève sur la présidentielle de 2025, dans un paysage continental marqué par la régression démocratique.

Une méthodologie hybride : entre investigation et rigueur académique

La force de ce livre réside dans sa grille d’analyse uniforme. Pour chaque scrutin, Marzin croise des sources hétéroclites : thèses universitaires, rapports d’observation internationale et témoignages directs d’acteurs de terrain. Cette approche permet de lever le voile sur les récits officiels et de mettre en lumière ce que l’auteur nomme la Françafrique électorale, ce réseau d’influence persistant sur les urnes africaines.

En outre, l’ouvrage a été validé par une vingtaine d’experts pour garantir une fiabilité historique totale. Il ne se veut pas moralisateur mais offre les outils nécessaires pour nourrir le débat sur la transition démocratique en Afrique.

Ce volume sur la Côte d’Ivoire n’est que le prologue d’une saga historique. Dès 2026, Régis Marzin prévoit la sortie de nouveaux tomes, notamment sur l’Afrique de l’Ouest anglophone et une rétrospective profonde sur la période 1792-1945.