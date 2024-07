En dépit d’une baisse notable, la corruption demeure profondément enracinée au Nigeria, révèle un rapport conjoint avec les Nations unies.

Le Nigéria, en collaboration avec les Nations unies, a publié un rapport révélateur sur la corruption, dévoilant que plus de 1,2 milliard d’euros de pots-de-vin ont été versés en 2023. Bien que ces chiffres restent alarmants, ils montrent une légère baisse par rapport à 2019, témoignant d’une prise de conscience croissante parmi la population nigériane.

Des pots-de-vin en baisse, mais toujours répandus

Selon l’étude, le nombre de pots-de-vin donnés est en baisse par rapport à 2019. En 2023, un Nigérian sur quatre n’avait pas les moyens de payer un pot-de-vin, ce qui a contribué à cette diminution. Le montant moyen d’un pot-de-vin s’élève à 8 200 nairas, soit environ 6 dollars. Cependant, la corruption reste profondément enracinée, surtout dans le secteur public.

Les secteurs les plus touchés par la corruption

La corruption est plus répandue chez les procureurs, les agents du cadastre, des douanes et de l’immigration. Les magistrats, quant à eux, ont reçu les plus gros pots-de-vin. Le secteur public est particulièrement affecté, avec deux fois plus de pots-de-vin échangés par rapport au secteur privé. Les zones urbaines sont également plus touchées par ce fléau que les zones rurales.

Un changement de comportement des fonctionnaires

Le rapport souligne un changement notable dans le comportement des fonctionnaires. Ils demandent désormais moins de pots-de-vin de manière frontale qu’en 2019. Les pots-de-vin sont souvent attribués par les citoyens après un service rendu, marquant une évolution dans les pratiques de corruption.

Impact économique de la corruption

En 2023, les pots-de-vin représentaient près de 0,4 % du Produit intérieur brut (PIB) du Nigéria. Ce chiffre souligne l’impact économique considérable de la corruption sur le pays le plus peuplé d’Afrique. Bien que des progrès soient notés, la corruption continue de freiner le développement économique et social du Nigéria.