Coronavirus – Nigeria : progression record avec 745 nouveaux cas de COVID-19

Le Nigeria vient d’enregistrer 745 nouveaux cas de Covid-19 en 24h, la plus importante progression de la maladie depuis son apparition dans le pays.

745 nouveaux cas de personne infectées par la maladie du Coronavirus en 24 heure, portant le total des cas confirmés à 18 480 pour 6 307 guérisons et 475 décès, c’est le bilan au 18 juin 2020 du Nigeria. Ces chiffres sont cependant sans aucun doute largement sous-estimés en raison du faible nombre de tests quotidiens effectués au Nigeria.

Toutes les régions du pays sont désormais touchées, Lagos-280 Oyo-103 Ebonyi-72 FCT-60 Imo-46 Edo-34 Delta-33 Rivers-25 Kaduna-23 Ondo-16 Katsina-12 Kano-10 Bauchi-8 Borno-7 Kwara-5 Gombe-4 Sokoto- 2 Enugu-2 Yobe-1 Osun-1 Nasarawa-1.

La maladie du nouveau Coronavirus a tué au moins 450 386 personnes depuis le début de l’épidémie en Chine en décembre dernier et touché plus de 8,4 millions de personnes dans le monde selon les chiffres officiels. L’épidémie a régressé en Chine et en Europe alors qu’elle continue de progresser en Amérique du Sud et surtout en Afrique avec un taux de progression de plus de 25% par semaine désormais.