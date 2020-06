Alerte Coronavirus en Afrique : l’épidémie de Covid-19 progresse de 25% en une semaine !

Point au 17 juin 2020 sur l’épidémie de Coronavirus au sein des 54 pays de l’Union Africaine : 260 233 cas déclarés, 7 019 décès et 118 992 guérisons. L’épidémie progresse désormais rapidement, de près de 25% sur la dernière semaine en moyenne sur le continent et les pays le plus touchés voient le nombre de malades doubler en 7 jours.



Le 13 juin dernier, l’Afrique franchissait la barre des 6 000 décès liés à l’épidémie du nouveau Coronavirus près de trois mois après l’apparition du 1er cas, en Algérie. Quatre jours plus tard, c’est la barre des 7 000 morts de Covid-19 qui est dépassée (+16,6%), montrant une progression dangereuse de la maladie sur le continent africain.

Plusieurs pays voient la maladie progresser particulièrement rapidement, c’est le cas de la Libye, ou les mesures préventives n’existent pas avec l’état de guerre, mais aussi en Mauritanie, en Égypte ou en Afrique du Sud.

L’arrivée de la saison des pluies en Afrique de l’Ouest et de l’hiver dans l’hémisphère Sud inquiète particulièrement les autorités sanitaires car la progression de la maladie devrait se poursuivre au moins un mois avant d’atteindre son pic épidémique en juillet.

Le point par région et par pays

Afrique Centrale (25 581 cas; 561 décès; 9 633 guérisons): Burundi (104; 1; 75), Cameroun (10 140; 277; 5 601), République centrafricaine (2 410; 14; 392), Tchad (853; 74; 720), Congo (883; 27; 391), RDC (5 100; 115; 640), Guinée équatoriale (1 306; 12; 200), Gabon (4 114; 29; 1 432), Sao Tomé et Principe (671; 12; 182).

Afrique de l’Est (28 508; 857; 11 001): Comores (197; 3; 127), Djibouti (4 541; 43; 3 324), Érythrée (121; 0; 39), Éthiopie (3 759; 63; 849), Kenya (4 044; 107) ; 1 353), Madagascar (1 378; 12; 458), Maurice (337; 10; 325), Rwanda (636; 2; 338), Seychelles (11; 0; 11), Somalie (2 696; 88; 681), Sud Soudan (1 807; 31; 89), Soudan (7 740; 477; 2 820), Tanzanie (509; 21; 178), Ouganda (732; 0; 409).

Afrique du Nord (71 640; 2 919; 29 979): Algérie (11 147; 788; 7 842), Égypte (47 856; 1 766; 12 730), Libye (467; 10; 70), Mauritanie (2 057; 93; 373), Maroc (8 985; 212) ; 7 960), Tunisie (1 128; 50; 1 004).

Afrique Australe (80 111; 1 661; 43 876): Angola (148; 6; 64), Botswana (60; 1; 24), Eswatini (520; 4; 259), Lesotho (4; 0; 2), Malawi (564; 6 ; 73), Mozambique (651; 4; 169), Namibie (34; 0; 18), Afrique du Sud (76 334; 1 625; 42 063), Zambie (1 405; 11; 1 142), Zimbabwe (391; 4; 62).

Afrique de l’Ouest (54 393; 1 021; 24 503): Bénin (572; 9; 237), Burkina Faso (895; 53; 809), Cap-Vert (791; 7; 354), Côte d’Ivoire (5 679; 46; 2 637), Gambie (34; 1; 24), Ghana (12 590; 66; 4 410), Guinée (4 639; 26; 3 327), Guinée-Bissau (1 492; 15; 153), Liberia (516; 33; 240), Mali (1 890 ; 107; 1 168), Niger (1 016; 66; 885), Nigeria (17 148; 455; 5 623), Sénégal (5 369; 73; 3 606), Sierra Leone (1 225; 51; 686), Togo (537; 13; 344) ).