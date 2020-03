Coronavirus : le Sénégal guérit un malade et passe de 4 à 3 cas

Depuis quelques jours le Sénégal n’a enregistré aucun cas positif au Coronavirus. Et mieux encore le nombre de cas comptabilisé, est passé de 4 à 3 cas, pour la simple raison que celui déclaré le 2 mars 2020 est maintenant guéri.

Dans le communiqué numéro 5 du ministère sénégalais de la Santé et de l’Action Sociale, qui rend compte de la situation du Coronavirus dans le pays, il est noté que « les examens effectués ce vendredi 6 mars 2020, sur deux cas suspects prélevés, sont négatifs ». Il ressort également de communiqué que « le premier cas déclaré positif, le 2 mars 2020, a été testé négatif à deux reprises. Par conséquent, il est considéré comme guéri et sa sortie d’hôpital est en cours.

L’état de santé des autres patients, précédemment déclarés positifs, continue son évolution favorable. Le suivi des sujets contacts se poursuit. A ce jour, aucun nouveau cas n’a été détecté au Sénégal ». Ainsi d’après cette situation établie par l’Institut Pasteur de Dakar et rendue publique par le ministère de la santé, le nombre de cas au Sénégal est passé de 4 à 3. Cependant la vigilance est toujours de mise et c’est dans ce cadre que le ministère de la Santé et celui du Tourisme et des Transports aériens se sont retrouvés pour mettre en place un partenariat, dans le cadre de la traque contre le virus.

C’est ainsi que le ministre de la Santé est revenu sur le dispositif mis en place à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) de façon permanente, avec des caméras thermiques. Dans le cadre de la stratégie globale de lutte pour protéger le pays, l’annonce a été faite de la mise en quarantaine à Foundiougne de 3 ouvriers chinois, pour parer à toute éventualité. La raison de cette mesure s’explique par le fait qu’ils sont revenus de vacances de la chine, même s’il s’agit de villes où les risques d’exposition au Coronavirus ne sont pas importants.

