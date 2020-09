Coronavirus en Afrique : 1 million de personnes guéries, situation tendue au Maroc et au Sénégal

Coronavirus – États membres de l’Union africaine (55) signalant des cas de COVID-19 (1 275 815) décès (30 596) et guérisons (1 015 865). L’épidémie de Covid-19 continue d’avancer sur le continent africain mais avec un nombre de mort relativement limité. L’ensemble de l’Afrique a en effet un nombre de décès lié au nouveau coronavirus égal à celui de la France et plus de 5 fois inférieur à celui des États-Unis d’Amérique. Hier, 3 septembre 2020, l’Afrique a franchi le cap du million de personnes guéries.

États membres de l’Union africaine (55) signalant des cas de COVID-19 (1275815) décès (30596) et guérisons (1015865) par région:

Afrique Centrale, le Cameroun pays le plus touché par l’épidémie de la Covid-19 : (54 949 cas; 1046 décès; 47 217 guérisons): Burundi (445; 1; 357), Cameroun (19 604; 414; 18 448), RCA (4 729; 62; 1807), Tchad (1018; 77; 908), Congo (4 628; 81; 3 748), RDC (10 125; 260; 9 367), Guinée équatoriale (4 965; 83; 4 390), Gabon (8 538; 53; 7 335), Sao Tomé-et-Principe (897; 15; 857).

Afrique de l’Est, (138 765; 2 754; 75 721): Comores (448; 7; 410), Djibouti (5 387; 60; 5 327), Érythrée (330; 0; 295), Éthiopie (55 213; 856; 20 283), Kenya (34 705; 585) ; 20.644), Madagascar (15.106; 197; 14.031), Maurice (356; 10; 335), Rwanda (4.255; 18; 2074), Seychelles (136; 0; 127), Somalie (3.310; 97; 2.579), Sud Soudan (2 533; 47; 1294), Soudan (13 189; 823; 6 612), Tanzanie (509; 21; 178), Ouganda (3 288 **; 33; 1 532).

Afrique du Nord, la situation se stabilise en Égypte mais reste tendue au Maroc (239 016; 8 762; 168 665): Algérie (45 469; 1 531; 32 006), Égypte (99 425; 5 479; 75 415), Libye (15 773; 254; 1 856), Mauritanie (7 075; 159; 6 464), Maroc (66 855; 1 253) ; 51 223), Tunisie (4 394; 84; 1 681), République arabe sahraouie démocratique (25; 2; 20).

Afrique Australe, après une augmentation exponentielle qui l’a amené à 15 000 décès, soit près de la moitié des victimes sur le continent africain, l’Afrique du Sud voit, depuis peu, sa situation s’améliorer : (680 495; 15 592; 587 035): Angola (2 805; 113; 1 144), Botswana (1 724; 6; 493), Eswatini (4 720; 94; 3 789), Lesotho (1 148; 31; 528), Malawi (5 593; 175 ; 3 516), Mozambique (4 207; 26; 2 370), Namibie (8 082; 86; 3 483), Afrique du Sud (633 015; 14 563; 554 887), Zambie (12 523; 292; 11 562), Zimbabwe (6 678; 206; 5 263).

Afrique de l’Ouest, la situation reste inquiétante au Sénégal en particulier (lire l’article sur la non réouverture des églises) : (162.590; 2.442; 137.227): Bénin (2.145, 40; 1.738), Burkina Faso (1.386; 55; 1.081), Cap-Vert (4.125; 41; 3.502), Côte d’Ivoire (18.208; 119; 17.045), Gambie (3 101; 99; 1 275), Ghana (44 713; 280; 43 577), Guinée (9 526; 60; 8 574), Guinée-Bissau (2 205; 34; 1 127), Liberia (1 306; 82; 1 163), Mali (2 807 ; 126; 2.203), Niger (1.177; 69; 1.091), Nigeria (54.587; 1.048; 42.627), Sénégal (13.826; 287; 9.553), Sierra Leone (2.035; 71; 1.600), Togo (1.443; 31; 1.071 ).

Carte interactive de l’épidémie de Covid-19 en Afrique