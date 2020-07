Coronavirus au Togo : Génération Impact-Togo vient en appui aux populations défavorisées

Dans le cadre du projet « Opération Anti-Covid », l’association Génération Impact Togo (GI-Togo) a été désignée pour sensibiliser et distribuer des masques. Cinq régions administratives seront impactées par le projet, idem pour Lomé Commune.

L’activité s’est déroulée le 25 juillet dans diverses localités. Kélégougan sous l’échangeur, Zogbédzi et Kégué Nétimé en font partie. Les populations les plus vulnérables de ces endroits ont bénéficié d’une distribution de 150 bavettes. Cette opération a été rendue possible grâce à la collaboration entre les membres de GI-Togo et des porte-paroles des associations analogues. Ce sont entre autres Wildaf- Togo et Alliance Globale pour la Protection de l’enfant et de la Femme (AGPEF-Togo).

Le Togo tente de faire face au coronavirus

C’est la deuxième fois que l’association Génération Impact Togo mène une action contre la pandémie du Coronavirus. Selon les déclarations faites par les responsables, il est important de poursuivre sur cette lancée dans les autres parties du pays. Pour Alexandre Akla, président de l’association, « limiter la propagation du virus est une lutte commune à tous et comme le recommandent les Objectifs de Développement Durable (ODD), que personne ne soit laissée de côté, nous avons saisi l’opportunité qui nous a été donnée par WANEP-TOGO et le Programme des Nations Unis pour le Développement au Togo (PNUD) pour toucher les populations vulnérables des zones reculées de Lomé ».

Cette nouvelle initiative vient s’ajouter aux nombreuses autres ayant déjà eu lieu depuis l’avènement de cette redoutable pathologie respiratoire. Début juillet, le groupe bancaire BCP octroyait 50 millions de francs FCA au Togo pour lutter contre le coronavirus. Pour autant, ces nombreux efforts n’empêchent pas le mal de se répandre de façon vertigineuse.

A cette date, le bilan du Coronavirus au Togo est 868 cas confirmés, pour 599 guérisons et 18 décès. Le respect des gestes barrières et le lavage régulier des mains restent les moyens connus pour se protéger.