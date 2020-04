Coronavirus au Burkina Faso : 484 cas, 14 localités touchées

Au Burkina Faso également, la pandémie du Coronavirus est dans une phase de nette progression. Et à la date du 10 avril 2020, le pays a enregistré ai total 484 cas positifs, pour 14 localités officiellement touchées.

Au total 36 nouveaux cas confirmés dont 33 dans la capitale, 1 décès et 6 nouvelles guérisons, telles sont les statistiques publiées au Burkina Faso, concernant la pandémie du Coronavirus, à la date du 10 avril 2020. C’est dire que le Covid-19, qui a bouleversé tous les systèmes sanitaires et économiques du monde, continue de gagner du terrain au pays des Hommes Intègres, qui a connu son premier cas positif le 9 mars 2020.

Aujourd’hui, il fait partie des pays les plus touchés de la sous-région avec 484 cas de coronavirus dont 189 femmes et 295 hommes, à la date du 10 avril 2020. Dans le pays, 14 localités sont touchées par la pandémie avec Falangoutou qui rejoint la liste à cette date, avec 3 cas positifs. La gravité de l’heure a imposé une nouvelle approche à la classe politique, qui semble se donner la main pour faire face au péril. Comme en témoigne le geste citoyen de l’opposition, qui a remis au gouvernement une contribution de 6 millions de FCFA, à travers le ministère de la Santé, pour aider à la croisade contre la propagation du CovidD-19.

Le bilan de l’épidémie du Coronavirus en Afrique de l’Ouest établi à la date du 10 avril fait état de 2 830 cas confirmés, 72 morts et 511 guéris. Et sur le continent, la barre des 700 décès a été franchie, sur un nombre de contaminé s de 13 145, selon le point fait le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union Africaine.

