Construction du mausolée Thomas Sankara : le gouvernement satisfait des progrès réalisés

Le gouvernement burkinabè a exprimé sa satisfaction quant à l’avancement des travaux de construction du mausolée dédié au capitaine Thomas Sankara et à ses douze compagnons, assassinés le 15 octobre 1987.

Lors d’une visite sur le chantier du mausolée Thomas Sankara, ce mardi, une délégation gouvernementale burkinabè a constaté que le niveau d’exécution physique des travaux a atteint 27%, alors que près de 40% du temps imparti pour le projet a déjà été écoulé. Pour le ministre d’État et porte-parole du gouvernement, Jean Emmanuel Ouédraogo, il s’agit de progrès substantiels témoignant de la bonne avancée des travaux. « Ce que nous avons constaté, ici ce matin, au mémorial Thomas Sankara est satisfaisant, car avec près de 40% du temps consommé, l’exécution physique des travaux s’élève à environ 27% ». À en croire le ministre, il y a de fortes raisons de croire que le délai de livraison des travaux prévu pour fin décembre 2024 sera respecté, puisque les 27% déjà réalisés représentent la partie la plus complexe du projet.

Un projet en harmonie avec les idéaux de Sankara

Le mausolée, première phase d’un complexe architectural plus vaste, sera érigé avec des matériaux locaux, conformément à la philosophie de développement durable chère à Thomas Sankara. Ce choix vise à rendre hommage au capitaine et à ses compagnons tout en intégrant des pratiques respectueuses des conditions locales du Sahel.

L’architecte Francis Kéré, responsable des travaux, a détaillé l’avancement du chantier, indiquant que les fondations et les fouilles sont terminées, que les installations sanitaires sont complètes, et que la machinerie représente environ 15% du travail effectué. Le monument sera construit en utilisant des blocs de terre comprimée (BTC) et revêtu de blocs de latérite, conformément à la vision de Sankara qui privilégiait les constructions en terre dans le contexte sahélien.

Une initiative ambitieuse

En plus du mausolée, le projet inclut une esplanade bordée de murailles en granite concassé. L’architecte Francis Kéré a également exprimé son ambition de voir se concrétiser un projet complémentaire : la tour Thomas Sankara, une structure de 87 étages qui offrirait une vue panoramique sur Ouagadougou. Cette tour représenterait un hommage supplémentaire à l’héritage du capitaine Sankara et à ses idéaux pour le Burkina Faso. Le gouvernement reste engagé dans la supervision des travaux et dans le respect des délais, tout en veillant à ce que le mausolée devienne un lieu inspirant qui reflète les aspirations et les rêves de Thomas Sankara pour le pays.

C’est le 15 octobre 2023, à l’occasion de la célébration du 36e anniversaire de l’assassinat de Thomas Sankara, que le capitaine Ibrahim Traoré, actuel Président du Faso, a posé la première pierre de la construction du mausolée. Ce jour-là, d’autres actes importants d’hommage ont été posés en faveur de l’ancien dirigeant : non seulement son élévation au rang de héros de la nation, décidée quelques jours plus tôt, a été confirmée, mais le boulevard Charles de Gaulle de Ouagadougou a été rebaptisé boulevard Capitaine Isidore Noël Thomas Sankara. De même, la date du 15 octobre est érigée en journée d’hommage à l’ancien Président.