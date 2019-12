Congo, Rwanda : Sassou N’Guesso sur les pas de Kagamé ?

Le président de la République du Congo, Denis Sassou N’Guesso, serait-il sur le point de signer un contrat de partenariat avec le Real Madrid, comme l’a fait le Rwanda avec le Paris Saint-Germain ?

C’est en marge de la Cop 25, qui se déroule dans la capitale espagnole, que le chef de l’Etat congolais, Denis Sassou Nguesso, a été reçu par Florentino Perez, président du Real Madrid, dont le dirigeant est un fervent supporter. C’est ce qu’a appris Afrik Foot, qui précise que la rencontre entre le dirigeant de ce pays d’Afrique Centrale et le patron du club madrilène a eu lieu dans l’antre de cette formation professionnelle, le stade Santiago Bernabeu.

A lire : Congo : Sassou-Nguesso reçu en grande pompe par le Real à Bernabeu

Le journal, qui reprend le site officiel de Real Madrid, précise que « Denis Sassou N’Guesso a eu le droit à une visite VIP, la loge d’honneur, les vestiaires, le terrain et le musée du club », ajoutant que Florentino Perez a offert le mythique maillot blanc au Président congolais, floqué de son nom et du numéro 1, en plus d’une réplique en argent du stade. Cette visite peut-elle être perçue comme un pas vers une collaboration entre le club et le Congo ? Rien n’est moins sûr, d’autant qu’aucune information dans ce sens n’a été donnée.

Si jamais c’était le cas, le Congo suivrait les traces du Rwanda qui, collabore avec un club français. En effet, le mercredi 4 décembre 2019, le Paris Saint-Germain (PSG) a annoncé un nouveau partenariat avec le Rwanda. A travers ces accords avec les clubs de football, le Rwanda vise la promotion du tourisme et de ses produits locaux. Le Parc des princes portera le logo du partenariat Rwanda-Paris Saint-Germain : « visit Rwanda ». Slogan dont le but est d’amener les touristes à visiter le Rwanda.

En 2018, un accord similaire, d’une durée de trois ans, avait été signé entre Kigali et le club Arsenal, pour un montant estimé à quarante millions de dollars.

A lire : Le Rwanda sponsorise le PSG