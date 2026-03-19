Congo : le FMI alerte sur une dette publique proche de 100 % du PIB

Réélu avec un score écrasant, Denis Sassou Nguesso entame un nouveau mandat sous pression. Le FMI alerte sur une dette proche de 100 % du PIB et une croissance encore fragile. Entre dépendance au pétrole et tensions financières, les défis économiques s’annoncent majeurs.



À Brazzaville, l’euphorie électorale laisse rapidement place aux inquiétudes économiques. À peine reconduit à la tête du pays, Denis Sassou Nguesso doit faire face à un diagnostic préoccupant dressé par le Fonds monétaire international. Endettement élevé, croissance insuffisante et forte dépendance aux hydrocarbures fragilisent les perspectives du Congo. Dans ce contexte, le nouveau quinquennat s’ouvre sur une équation délicate : restaurer la confiance des partenaires financiers tout en préservant les équilibres sociaux.

Une dette vertigineuse et une croissance en demi-teinte

Le constat du FMI est sans appel : les finances publiques congolaises se sont considérablement affaiblies. À la fin de l’année écoulée, la dette publique a atteint le seuil critique de 97,2 % du produit intérieur brut (PIB). Elle frôle ainsi la barre symbolique des 100 %. Si la croissance économique a montré un léger signe de progression, passant de 2,1 % en 2024 à une estimation de 2,4 % pour 2025, ce rebond reste jugé insuffisant et fragile. Cette anémie économique est principalement attribuée à une faiblesse persistante des investissements publics et à des interruptions récurrentes dans l’approvisionnement en énergie, deux facteurs qui paralysent l’activité globale du pays.

L’étau du pétrole et le piège du crédit régional

Le modèle économique congolais demeure prisonnier de sa dépendance aux hydrocarbures, qui représentent encore plus de 80 % des recettes d’exportation. Cette vulnérabilité est accentuée par un creusement du déficit du compte courant à 5,8 % du PIB. C’est la conséquence directe de la volatilité des cours mondiaux de l’or noir. Par ailleurs, le FMI souligne une détérioration de la discipline budgétaire, les dépenses de fonctionnement ayant pris le pas sur les investissements productifs et les transferts sociaux.Cette situation place le pays dans une position inconfortable sur le marché financier régional. Les banques, déjà fortement exposées à la dette souveraine, réduisent leur capacité de financement. Résultat : l’accès au crédit se resserre et les coûts d’emprunt explosent, comme l’illustre le rendement élevé de 13,7 % lors d’une levée de fonds en novembre dernier.

Des réformes urgentes pour éviter le décrochage

Bien que le FMI juge la capacité de remboursement du Congo « adéquate » pour le moment, il alerte sur des risques élevés en cas de nouvelle baisse des prix du pétrole ou de tarissement des liquidités régionales. Le budget 2026 semble afficher une volonté de consolidation, mais le chemin vers la stabilité reste semé d’embûches. L’institution internationale exhorte les autorités de Brazzaville à accélérer les réformes structurelles pour diversifier l’économie et renforcer la gestion de la dette. Le défi pour Denis Sassou Nguesso sera de transformer ces recommandations en actions concrètes afin de rassurer les partenaires financiers et de protéger les acquis sociaux dans un contexte de pressions financières régionales croissantes.