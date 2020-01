Conflits au Nigeria : un réseau turc de contrebande d’armes impliqué

Certains conflits entre agriculteurs et éleveurs nomades au Nigeria ont été nourris par un réseau turc de contrebande rapporte le Daily Telegraph. Les affrontements entre les deux groupes se sont déroulés dans le nord et le centre du pays.



L’Afrique de l’Ouest est inondée par une importante quantité d’armes de contrebande introduites par un groupe criminel explique dans un rapport le Conflict Armament Research, une organisation britannique. Plus de 2500 fusils de chasse turcs sont ainsi entrés sur le territoire nigérian camouflés dans des caisses d’expédition désignées comme étant des « portes et lavabos en acier ». Quelques organisations spécialisées dans le kidnapping et d’autres gangs criminels ont eu accès à ces armes. Les forces de sécurité nigérianes en ont intercepté 148, ce qui en laisse énormément dans la nature. Suite à une analyse poussée de ces armes, Conflict Armament Research a constaté que dix d’entre elles étaient des fusils à pompe de grande puissance.

De nombreuses victimes depuis 2014

Les armes ayant échappé à la vigilance des forces de l’ordre ont été utilisées au cours d’affrontements sanglants dans le centre et le nord du Nigeria. Le bilan fait état de quelques 3 600 morts et 300.000 personnes déplacées depuis 2014. Les armes ont été envoyées sur le territoire nigérian par un réseau criminel dont le champ d’action se situe entre Istanbul et Lagos. En 2017 déjà les douanes avait démantelé un réseau turc en récupérant 3 000 fusils. A l’époque le gouvernement nigérian avait suspecté un trafic à destination de Boko Haram.

Les enquêtes effectuées par les forces de l’ordre ont également permis de constater la forte activité des groupes criminels au Nigeria et dans les environs. Ces derniers usent aussi d’armes libyennes obtenues suite aux pillages djihadistes consécutifs à la chute de Mouammar Kadhafi en 2011.

A noter que, depuis plusieurs mois, le Nigeria a fermé ses frontières afin de lutter contre le trafic illégal de marchandises de contrebande.