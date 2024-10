Conférence Africa Drive for Democracy 2024 : Raviver la flamme démocratique africaine

À l’heure où la démocratie africaine traverse une période de turbulences, une initiative audacieuse voit le jour. La conférence « Africa Drive for Democracy 2024 » réunit les esprits les plus novateurs du continent pour repenser l’avenir de la gouvernance. Face au désenchantement croissant de la jeunesse et aux défis persistants, cet événement pan-africain se propose de raviver la flamme démocratique en puisant dans les racines culturelles et les aspirations contemporaines du continent. Entre crise et espoir, découvrez comment une nouvelle génération de leaders africains entend réinventer la démocratie pour qu’elle résonne véritablement avec les réalités du terrain.

La démocratie en Afrique se trouve à la croisée des chemins. Une nouvelle génération, assoiffée de changement, se heurte à l’inertie de structures politiques obsolètes. Les chiffres sont éloquents : selon Afrobaromètre, moins de la moitié des Africains estiment vivre dans une véritable démocratie, et seul un tiers se dit satisfait de son fonctionnement. Plus alarmant encore, des pays jadis considérés comme des modèles démocratiques – Botswana, Maurice, Afrique du Sud – voient la confiance de leurs citoyens s’éroder rapidement.

Cette crise soulève des questions fondamentales : le modèle démocratique actuel est-il adapté aux réalités africaines ? Peut-il garantir un développement équitable pour les générations futures ? Face à ces interrogations, la jeunesse africaine adopte des stratégies contrastées. Certains, désabusés, se détournent de la politique traditionnelle, allant parfois jusqu’à soutenir des alternatives radicales comme les coups d’État militaires observés au Sahel. D’autres, en revanche, réinventent l’engagement citoyen, s’appuyant sur les nouvelles technologies et les mouvements sociaux pour combattre l’autoritarisme, avec des résultats prometteurs au Kenya, au Sénégal et au Nigeria.

une aspiration démocratique forte

Malgré les obstacles, l’aspiration démocratique africaine reste vivace. La génération Z, en particulier, incarne un nouvel espoir. Loin de baisser les bras, ces jeunes leaders cherchent à forger une nouvelle vision de la gouvernance, ancrée dans les réalités du continent.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la conférence **Africa Drive for Democracy 2024**. Cet événement virtuel, qui débutera le 14 octobre 2024, ambitionne de rassembler les forces vives de la démocratie africaine. Son objectif : repenser les fondements de la gouvernance démocratique et tracer la voie vers un avenir plus inclusif et équitable.

L’initiative réunit un consortium impressionnant d’acteurs de la société civile : **AfricTivistes**, **AGORA**, le **Center for Strategic Litigation**, le **West Africa Democracy Solidarity Network**, le **Rivonia Circle**, **PAWA254**, la **Fondation Stavros Niarchos (SNF) Agora Institute** et le **Democracy Hub**. Ce projet bénéficie également du soutien de bailleurs de fonds renommés tels que la **Fondation Ford**, la **Fondation IMS** et **AkinaMama wa Afrika**.

Le programme de la conférence promet d’être riche en débats et réflexions. Parmi les thèmes abordés : l’analyse du désenchantement politique de la jeunesse, l’impact des technologies émergentes sur l’activisme démocratique, et la conception de modèles de gouvernance innovants, en phase avec les aspirations et les défis propres au continent africain.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire aux sessions, rendez-vous sur le site officiel : démocratie.africa.

Africa Drive for Democracy 2024 représente une opportunité unique de repenser l’avenir de la démocratie en Afrique, à travers un dialogue inclusif et intergénérationnel, où la jeunesse jouera un rôle central pour définir les contours d’une nouvelle gouvernance, plus adaptée aux besoins et aspirations du continent.