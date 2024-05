AfricTivistes veut intensifier la lutte contre les inégalités au Sahel

La région du Sahel, confrontée à une instabilité politique persistante, à une crise économique croissante et à la menace terroriste, se retrouve plongée dans une situation où les inégalités sociales s’accentuent, poussant de nombreuses populations vers la misère. Dans ce contexte difficile, le projet Sahel Insight, porté par AfricTivistes, s’engage, depuis 2022, à promouvoir les bonnes pratiques et les mobilisations citoyennes pour des politiques publiques visant à réduire les inégalités dans la région.

Initialement lancé avec la formation de 75 jeunes activistes dans quatre pays du Sahel – le Burkina Faso, le Tchad, le Niger et le Sénégal – le projet Sahel Insight vise à sensibiliser et à mobiliser les populations sur les enjeux cruciaux de développement et d’égalité. Ces jeunes, outillés par AfricTivistes, mènent, depuis lors, des campagnes de sensibilisation et de plaidoyer dans leurs communautés respectives, visant à attirer l’attention sur les disparités d’accès aux services essentiels et à exiger des politiques publiques plus inclusives.

Les inégalités observées au Sahel, en particulier dans l’accès aux services essentiels tels que l’eau, l’électricité, la santé, l’éducation et les infrastructures, sont en partie le résultat de politiques publiques inadéquates et d’un sous-investissement chronique dans ces secteurs prioritaires.

Renforcer les compétences de la société civile

Entre janvier 2022 et mars 2023, AfricTivistes, en partenariat avec des organisations telles que Wildaf, Wacsi et Oxfam, a déployé une série de formations et de campagnes en ligne dans les pays du Sahel participants. Ces initiatives ont permis de renforcer les compétences des acteurs de la société civile et des citoyens engagés, notamment dans les domaines du leadership, de la communication, du plaidoyer numérique, de la gestion des risques et des questions de genre.

Grâce à ces actions, les participants ont lancé des campagnes numériques dans leurs pays respectifs, mettant l’accent sur la lutte contre diverses formes d’inégalités qui affectent la région du Sahel. Les « Sahel Activistes », ces communautés d’acteurs du changement ainsi formées, ont utilisé les réseaux sociaux pour amplifier leurs voix et mobiliser davantage de soutien en faveur de leurs causes.

Dans le cadre de cette deuxième phase du projet, AfricTivistes intensifie ses efforts en lançant une campagne en ligne de sensibilisation et de plaidoyer sur les inégalités au Sahel. Cette campagne vise à stimuler la réflexion et le dialogue avec les acteurs clés de la région, tout en produisant un film documentaire pour mettre en lumière les défis et les solutions proposées.

Cette série d’activités vise également à renforcer la collaboration entre les organisations de la société civile sahéliennes et les autorités locales, dans le but de concrétiser les objectifs fixés pour une région plus équitable et prospère. En intensifiant sa lutte contre les inégalités, AfricTivistes s’engage à transformer la réalité du Sahel et à construire un avenir plus juste pour tous.