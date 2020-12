Compagnon de Georgina Rodriguez, Ronaldo fait des révélations

Le champion de football Cristiano Ronaldo, a fait des révélations, aussitôt après la victoire de son équipe, la Juventus Turin, qui a obtenu une large victoire contre le FC Barcelone (3-0), mardi soir au Camp Nou.

En marge du match comptant pour la 6ème journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo, grand artisan de cette rencontre qui a vu son équipe, la Juventus Turin, battre le FC Barcelone (3-0), mardi soir au Camp Nou, a effectué une sortie qui a éclairé la lanterne de plus d’un.

Le compagnon de Georgina Rodriguez s’expliquait à propos de ses relations avec l’Argentin Lionel Messi, dont on dit que leurs relations sont plutôt conflictuelles. La question méritait d’être éclairée avec les différents remous observés dans leurs relations. En effet, après avoir boudé la dernière cérémonie du Ballon d’or, alors que Messi était sacré, Cristiano Ronaldo a été vu en train d’échanger.

Juste avant le match de mardi, le Portugais et l’Argentin s’étaient même permis une petite accolade. Une très belle image, immortalisé et qui a fait le tour du monde. Interpellé à la fin du match sur la question de sa relation avec Lionel Messi, l’ancien joueur du Real Madrid écarte tout nuage et insiste être en bons termes avec l’Argentin.

« J’ai toujours eu une relation très cordiale avec lui. Nous avons partagé le podium lors des cérémonies de remise de prix pendant 12, 13 ou 14 ans. Je ne l’ai jamais vu comme un rival. Il essaie toujours de faire de son mieux pour son club et sa sélection, comme moi, et c’est ce qui fait la rivalité », a d’emblée coupé Ronaldo.

Le compagnon de Georgina Rodriguez ne s’arrête pas là, il demande même d’aller se renseigner du côté de Lionel Messi qui, dit-il, confirmera son propos. « Je me suis toujours très bien entendu et si vous lui demandez, il vous répondra de la même manière », a-t-il clairement indiqué. Un débat visiblement clos.

